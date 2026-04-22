Es oficial: el multimillonario plan migratorio que busca reforzar al ICE en EE.UU.

El Senado de Estados Unidos inició el tratamiento de una resolución presupuestaria presentada el 21 de abril que contempla recursos para agencias migratorias. El proyecto fue impulsado por legisladores republicanos en medio de un desacuerdo con el Partido Demócrata sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Qué incluye el plan republicano de US$70.000 millones para el ICE y la Patrulla Fronteriza

La propuesta presentada por Lindsey Graham, presidente del comité de presupuesto del Senado de EE.UU., prevé asignaciones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza durante un período de tres años y medio. El objetivo es garantizar su funcionamiento hasta el final del actual mandato presidencial de Donald Trump.

El presidente del Comité de Presupuesto del Senado, Lindsey Graham, afirmó que el plan es necesario para mantener la frontera segura Meg Kinnard - AP

“Los republicanos estamos haciendo algo que debe hacerse rápidamente, y que nuestros colegas demócratas están tratando de impedirnos. Ese algo es simple: financiar completamente a la Patrulla Fronteriza y al ICE en un momento de gran amenaza para EE.UU.”, dijo Graham en un comunicado.

El plan contempla un monto estimado de US$70.000 millones destinados a reforzar tareas de control migratorio. La iniciativa forma parte de la Resolución Presupuestaria del Año Fiscal 2026.

“Con esta resolución presupuestaria, avanzamos, no retrocedemos, en materia de políticas migratorias racionales que garantizan la seguridad de nuestra frontera”, aseguró el senador.

Según el análisis del proyecto, los fondos permitirían sostener las actividades del sistema de control fronterizo sin necesidad de nuevas negociaciones anuales.

El debate se produce tras meses de bloqueos en el proceso de asignaciones, que derivaron en interrupciones operativas y retrasos salariales en organismos federales.

Los republicanos proponen utilizar el proceso de reconciliación presupuestaria para asegurar fondos destinados a la seguridad fronteriza, ICE y la Patrulla Fronteriza por los próximos tres años Facebook/Immigration And Customs Enforcement (ICE)

Cómo funciona la reconciliación presupuestaria que impulsa el Senado

Ante la falta de consenso con la oposición, los republicanos optaron por el mecanismo de reconciliación presupuestaria. Este procedimiento permite aprobar leyes con mayoría simple en el Senado.

La estrategia incluye tres etapas clave:

Resolución presupuestaria : el primer paso de la estrategia fue la presentación de la resolución presupuestaria para el Año Fiscal 2026. Este documento sirve como la base legal que “desbloquea” el proceso de reconciliación. No es una ley en sí misma, sino un marco que establece niveles de gasto y proporciona instrucciones de reconciliación a comités específicos.

: el primer paso de la estrategia fue la presentación de la resolución presupuestaria para el Año Fiscal 2026. Este documento sirve como la base legal que “desbloquea” el proceso de reconciliación. No es una ley en sí misma, sino un marco que establece niveles de gasto y proporciona instrucciones de reconciliación a comités específicos. Instrucciones a los comités : la resolución ordena formalmente a los comités que tienen jurisdicción sobre la inmigración y la seguridad nacional que redacten la legislación detallada. Cada entidad tiene instrucciones de proponer cambios legales que aumenten el déficit en no más de US$70.000 millones para el periodo 2026-2035.

: la resolución ordena formalmente a los comités que tienen jurisdicción sobre la inmigración y la seguridad nacional que redacten la legislación detallada. Cada entidad tiene instrucciones de proponer cambios legales que aumenten el déficit en no más de US$70.000 millones para el periodo 2026-2035. Alcance temporal y operativo: la estrategia busca proporcionar financiamiento total durante tres años y medio, lo que garantizaría que estas agencias operen sin interrupciones hasta el final de la presidencia de Donald Trump. Esto elimina la necesidad de negociar anualmente con los demócratas, quienes bloquearon los fondos para el DHS en 16 ocasiones previas, según Graham.

Para asegurar los fondos rápidamente, los republicanos establecieron plazos estrictos:

Semana del 21 de abril : realizar la sesión maratónica de votación de enmiendas en el Senado.

: realizar la sesión maratónica de votación de enmiendas en el Senado. 15 de mayo : fecha límite para que los comités presenten sus recomendaciones finales al Comité de Presupuesto.

: fecha límite para que los comités presenten sus recomendaciones finales al Comité de Presupuesto. 1° de junio: meta final para enviar el proyecto de ley de reconciliación al escritorio del presidente Trump para su firma.

Esta vía legislativa se considera la “única realidad” posible para los republicanos ante lo que califican como una “negativa rotunda” y una agenda de “desfinanciamiento de la policía” por parte de la oposición demócrata.

Qué dijo John Thune sobre el financiamiento del ICE

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, señaló que la medida responde a la necesidad de asegurar recursos para agencias encargadas del control territorial.

Desde este sector se sostiene que la falta de financiamiento afecta tareas vinculadas a la prevención de delitos y al control de ingresos irregulares.

“Si dependiera de los republicanos, habríamos finalizado el proceso de asignación de fondos hace meses”, dijo Thune en un comunicado. “Los demócratas se han negado a financiar completamente el DHS; eso es inaceptable. Y es por eso que los republicanos van a seguir adelante esta semana con la resolución presupuestaria”, aseguró.

Por qué los demócratas rechazan el nuevo financiamiento para el ICE

Dirigentes demócratas cuestionaron la propuesta al considerar que no incluye mecanismos de control ni cambios estructurales en el funcionamiento de las agencias.

Desde ese espacio se indicó que el financiamiento solicitado resulta excesivo en relación con partidas aprobadas previamente en otras leyes.

“Los republicanos rechazaron cualquier reforma sensata para estas agencias, como exigirles que lleven identificación o que obtengan una orden judicial antes de entrar a robar en casas. En cambio, el plan republicano consiste en destinar más dinero a tácticas policiales secretas”, señaló el senador Jeff Merkley (demócrata por Oregón), según lo retomado por The Hill.