ONU dice que persisten impedimentos para la entrada de ayuda en Gaza pese a avances

Más de 37.000 toneladas de ayuda de la ONU han entrado a Gaza desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre, pero los obstáculos en las fronteras "no se han eliminado con suficiente rapidez", dijo el viernes un portavoz del organismo.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) asegura que "a pesar de los avances significativos en el aumento de la ayuda humanitaria, las necesidades urgentes de la población siguen siendo inmensas", explicó Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU.

Haq agregó que "los impedimentos" para la entrada de la ayuda "no se han eliminado con suficiente rapidez" desde la tregua.

"Desde el alto el fuego y hasta el lunes, la ONU y sus socios habían recolectado en los puntos de paso de Gaza más de 37.000 toneladas de ayuda, principalmente alimentos", precisó el portavoz, quien aseguró que esto no incluye la ayuda bilateral ni el sector comercial.

De acuerdo con el funcionario, "la entrada sigue estando limitada a solo dos pasos fronterizos, sin acceso directo desde Israel al norte de Gaza ni desde Egipto al sur de Gaza".

Estas 37.000 toneladas aún están lejos de las 190.000 toneladas de ayuda humanitaria que la ONU ha dispuesto fuera de Gaza para ejecutar un plan de 60 días a partir del inicio del alto el fuego, con el fin de asistir a la población del territorio devastado por dos años de guerra entre Israel y Hamás.

