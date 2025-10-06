OpenAI hace gigantesco pedido de chips a AMD y tomará participación en la empresa

La start-up californiana de inteligencia artificial OpenAI alcanzó un acuerdo estratégico con el fabricante estadounidense de semiconductores AMD, del cual se convertirá en accionista, para comprar un volumen masivo de chips, anunciaron el lunes las empresas.

Según un comunicado conjunto, este pedido comprende tarjetas gráficas, también llamadas GPU (graphics processing unit), esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

En total, AMD se comprometió a suministrar GPU con una potencia total de 6 gigavatios (GW).

Antes de la apertura del mercado de Wall Street, las acciones de AMD subían más del 30%.

Si bien no es posible determinar el número exacto de procesadores en base únicamente en esta cifra, esto representa varios millones de GPU.

Con esta alianza, OpenAI demuestra su intención de diversificar sus fuentes de suministro de semiconductores, para no depender únicamente del gigante del sector, la empresa estadounidense Nvidia.

A finales de septiembre, Nvidia anunció una inversión de hasta US$100.000 millones en OpenAI para crear una infraestructura para la inteligencia artificial (IA) de "próxima generación".

Esto supone un gran beneficio para el grupo con sede en Santa Clara, California, que, según expertos, se enfrenta a la competencia, además de Nvidia, de la china Huawei, así como de Amazon y Google.

tu/er/mr/mar/db/mr