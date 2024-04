Oración para pedirle protección a San Jorge, símbolo de valentía y justicia y urgentes este martes 23 de abril

Escuchar

San Jorge es uno de los santos más venerados en el mundo, ya que se lo considera aquel que intercede para brindar protección en los momentos difíciles. Si bien los más devotos lo incluyen en sus oraciones a diario, es el 23 de abril que se celebra su día, en el que se le rinde honor, se le agradece y también se le pide protección. Esta fecha, puede ser el momento ideal para acercarse a él a través de una oración especial.

La oración para pedirle protección a San Jorge

San Jorge guerrero valeroso,

que defendiste a la princesa de la Capadocia,

al abatir con tu lanza al feroz dragón,

te solicito humildemente que vengas en mi auxilio

y me protejas de las acechanzas del demonio, los peligros, las dificultades, las aflicciones.

Cobíjame bajo tu manto, poderoso santo,

escóndeme de mis enemigos, de mis perseguidores, de las envidias, magias, hechizos y maleficios.

Protegido con tu manto,

caminaré a través de los mares y la tierra, noche y día, mes a mes, año tras año,

y mis enemigos no me verán, no me oirán, no me seguirán.

Bajo tu protección no caeré, no me perderé, no sangraré.

Igual que Nuestro Dios y Salvador estuvo nueve meses protegido en el vientre de la Virgen María,

así yo estaré protegido bajo tu manto,

teniéndote delante de mí, armado con tu lanza y tu escudo.

Amén.

Este martes 23 de abril se celebra el Día de San Jorge

La historia de San Jorge: quién fue el mártir venerado por las fuerzas de seguridad

San Jorge es el patrono de Inglaterra, Portugal, Georgia, Bulgaria y Etiopía. Fue un soldado que vivió entre 275 o 280 y el 23 de abril de 303, día por el cual se celebra su santoral.

Cuenta la leyenda que tras la muerte de su padre Geroncio, oficial del ejército romano, Jorge se trasladó con su madre Policronia hasta la ciudad de Lydda, en la actualidad Lod, en Israel. Allí fue educado en la fe cristiana y tras alcanzar la mayoría de edad se enroló en el ejército.

Gracias a su enorme carisma, Jorge desarrolló una prominente carrera y antes de cumplir los 30 años fue destinado a Nicomedia como guardia personal del emperador Diocleciano (284-305). Relación que terminaría por costarle la vida.

En 303, un edicto del emperador autorizaba la persecución de los cristianos por todo el imperio. Esta orden continuó con Galerio (305-311). Al recibir órdenes para participar en dicha tarea, Jorge se confesó como cristiano y así fue que el emperador ordenó que lo torturaran para que declinara en su actitud, algo que no ocurrió.

Por orden del emperador, Jorge fue decapitado frente a las murallas de Nicomedia el 23 de abril de 303. El cuerpo del mártir fue enviado a Lydda para que fuera enterrado.

En el año 494, Jorge fue canonizado por el papa Gelasio I. Recién en el siglo IX se populariza la leyenda de San Jorge a caballo como vencedor de un dragón que atemorizaba a todo una población.

Además de San Jorge, conocido también como Sant Jordi o San Chorche, la Iglesia Católica homenajea cada 23 de abril a:

San Adalberto de Praga.

San Eulogio.

San Gerardo de Toul.

San Marolo de Milán.

Beato Egidio de Asís.

Beata Elena Valentini.

Beata María Gabriela Sagheddu.

Beata Teresa María de la Cruz Menetti.

