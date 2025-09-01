Osaka le asesta otra dolorosa derrota a Coco Gauff en el US Open

La japonesa Naomi Osaka se impuso este lunes con claridad en su esperado duelo ante la estrella estadounidense Coco Gauff en el US Open y avanzó a sus primeros cuartos de final de Grand Slam desde 2021.

Osaka superó a Gauff, una de las favoritas al título en Nueva York y número tres mundial, por un rotundo 6-3 y 6-2 en apenas 64 minutos.

Su siguiente rival salía del cruce entre la checa Karolina Muchova y la ucraniana Marta Kostyuk.

El duelo de excampeonas entre Osaka, actual número 24 de la WTA, y Gauff fue el que más expectativas ha generado hasta ahora en el torneo.

Ambas se reencontraban en Flushing Meadows tras un icónico partido en 2019 en el que la japonesa, entonces vigente campeona, derrotó a una debutante Gauff.

La estadounidense, que para la época tenía 15 años, fue consolada entre lágrimas por Osaka, quien compartió con ella la entrevista posterior al partido.

Este lunes era Gauff quien llegaba al choque como aspirante al título, recién coronada por primera vez en Roland Garros tres meses atrás, pero el desenlace del juego acabó siendo similar.

"Soy un poco sensible y no quiero llorar", dijo Osaka sobre la pista. "Me divertí mucho aquí (...) Significa mucho para mí estar de vuelta".

- "Quería una oportunidad" -

Osaka, de 27 años, ratificó su trayectoria ascendente de los últimos meses con un implacable tenis que no dio respiro a su temblorosa rival.

La japonesa concedió solo dos puntos con su saque en todo el primer parcial, que se embolsó con un segundo break ante una Gauff que cometió doble falta en el punto de set.

En la segunda manga Osaka mantuvo su dominio cediendo solo cuatro puntos en el saque y quebrando otras dos veces a Gauff, de 21 años y que no dio ninguna señal de reacción pese al aliento de la pista central.

Sellado el triunfo, una sonriente Osaka hizo un discreto gesto de celebración hacia su equipo y abrazó en la red a una abatida Gauff, a la que esta semana consideró como "una hermana pequeña".

La ex número uno mundial, que ha tomado varios descansos del tenis para cuidar de su salud mental, no llegaba a cuartos de Grand Slam desde que alzó el cuarto y último de sus trofeos grandes en el Abierto de Australia en 2021.

A principios de 2024 volvió a la competición tras dar a luz a su primera hija y, después de un año de numerosos sinsabores, en agosto regresó a una gran final en el WTA 1000 de Canadá.

"Dos meses después de dar a luz estuve en estas gradas viendo a Coco. Realmente quería una oportunidad de volver y jugar. Es mi pista favorita en el mundo", recordó Osaka.

Gauff, de su lado, ya había dado señales de resentir la presión que carga como emblema actual del tenis estadounidense, llegando a romper en llanto en pleno partido el jueves ante Donna Vekic.

