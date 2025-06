Pachuca-Salzburgo, duelo de preocupados en el Mundial de Clubes

Entre preocupaciones y glorias, el Pachuca y el Red Bull Salzburgo debutan este miércoles en el Grupo H del Mundial de Clubes, obligados a ganar antes de cruzarse con el poderoso Real Madrid.

Los mexicanos, que estrenan a su técnico Jaime Lozano, serán locales en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, en el llamado "Midwest" de Estados Unidos, un campo de fútbol de nacimiento con capacidad para 26.000 personas, a las 18:00 (22:00 GMT).

Los Tuzos llegan a este torneo como vencedores de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2024.

También derrotaron 3-0 al Botafogo, campeón de la Libertadores del año pasado, en el Derby de las Américas y se impusieron por penales al Al Ahly egipcio en la Challenger Cup, las semifinales de la Copa Intercontinental.

La alegría llegó hasta allí, cuando el Real Madrid los goleó 3-0. Seis meses después, el Mundialito los volverá a colocar frente a los Merengues.

El club más antiguo de México recientemente cambió de técnico. Jaime Lozano llegó a las prisas, tras la renuncia del uruguayo Guillermo Almada. Un escenario similar al que tuvo en la última Copa América, cuando asumió la selección mexicana, de modesto desempeño en aquel torneo celebrado en 2024.

"Hoy toca estar aquí. Ahora un poco similar a la selección, llegas a las prisas, pero ¿quién no va a querer ir a un Mundial de Clubes? Enfrentar a los mejores equipos del mundo es lo que más me llena. Al salir al campo somos once contra once y hacer lo mejor para poder lograr los goles", dijo.

El ánimo está arriba. "Cualquier equipo que gane hará una gran fiesta. Si gano con Pachuca creo que me retiraría", ha dicho en tono de broma el atacante marroquí Oussama Idrissi.

"Somos privilegiados y esperamos tener un torneo realmente bueno en la primera edición torneo, así que estamos muy emocionados", agregó.

Los mexicanos tienen en el ataque a su aguerrida estrella venezolana Salomón Rondón.

- Rival desconocido -

El Salzburgo, que llegó al torneo por su posición en la clasificación de la UEFA, viene de perder por segunda vez consecutiva la final del fútbol austríaco con el Sturm Graz.

"Pachuca es un club de los grandes del continente. Suelen jugar con mucha intensidad y determinación. Nuestra preparación se vio dificultada por el cambio de entrenador de Pachuca. Demostraron en un amistoso reciente que pueden defender con mucha solidez, que tienen buenos jugadores y que están bien organizados", decalró el DT del equipo europeo, Thomas Letsch.

"Sin duda, nos enfrentamos a un buen equipo con nuevo entrenador y, por lo tanto, es un equipo un poco desconocido. Ese es también el atractivo del torneo: enfrentarte a clubes que no conoces tan bien", comentó por su parte el mediocampista Frans Krätzig, ex Bayern Múnich. Tras este encuentro, el Salzburgo jugará ante el saudí Al Hilal, el cuarto equipo del grupo, antes de toparse con el Madrid. El juego será dirigido por el argelino Mustapha Ghorbal. Posibles Alineaciones: Pachuca: Moreno - L. Rodriguez, Bauermann, Barreto, Gonzalez; Palavecino, Montiel - E. Rodriguez, Bautista, Idrissi - Salomón Rondón. DT: Jaime Lozano. Salzburgo: Hamzic - Trummer, Gadou, S. Baidoo, Mellberg - Bidstrup, Kawamura - Dorgeles, Gloukh - E. Baidoo, Ratkov. DT: Thomas Letsch mav/ma