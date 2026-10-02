Pagan US$12,26 millones por la camiseta que usó Michael Jordan de las Finales de 1998 y baten un récord absoluto

La casa de subastas Joopiter cerró la venta de la camiseta de Michael Jordan correspondiente al tercer partido de las Finales de la NBA de 1998 por 12,26 millones de dólares. La operación estableció la cifra más alta registrada en este tipo de transacción a cambio de un objeto deportivo de colección.

La subasta récord en la plataforma Joopiter y la cifra millonaria

La transacción concluyó el martes 29 de septiembre a través de la plataforma digital Joopiter, que creó el músico Pharrell Williams. La oferta ganadora alcanzó los US$12,26 millones tras una puja única durante el período de recepción de propuestas.

La histórica camiseta de Jordan que se vendió por más de US$12 millones Joopiter

La entidad organizadora fijó una estimación previa entre los US$10 millones y los US$15 millones para esta pieza deportiva. Un comprador cuya identidad permanece en reserva adquirió la prenda oficial con el número 23 de los Chicago Bulls.

De acuerdo con Chicago Sun Times, la venta superó la marca anterior de US$10,1 millones correspondiente a otra camiseta de Jordan de la misma serie final de 1998. La casa Sotheby’s adjudicó aquel uniforme rojo en 2022.

El certificado de autenticidad de la firma MeiGray acompañó la entrega del artículo histórico de la Asociación Nacional de Básquetbol (NBA, por sus siglas en inglés). La plataforma confirmó la finalización del proceso comercial con el cierre de las ofertas.

La historia de la camiseta del tercer partido de las Finales de 1998

Jordan vistió esta camiseta blanca sin mangas el 7 de junio de 1998 durante el tercer encuentro frente a los Utah Jazz en el United Center de Chicago. En aquel compromiso, en 43 minutos de juego, el escolta aportó 24 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, un robo y un tapón.

En el histórico partido de la camiseta vendida, Chicago venció a la franquicia de Utah por un marcador de 96 a 54 Joopiter

De acuerdo con el sitio Joopiter, el equipo de Chicago venció a la franquicia de Utah por un marcador de 96 a 54 y tomó la ventaja de 2 a 1 en la serie. La cifra de 54 puntos representó la anotación más baja para un equipo en un partido de las Finales de la NBA.

Esta indumentaria constituye la única camiseta blanca con la que los Chicago Bulls consiguieron un triunfo en las Finales de 1998 que salió al mercado público de subastas. La prenda conserva el parche oficial de las Finales de la NBA de 1998 en la zona superior de la pechera.

Los Bulls conquistaron el título de la temporada 1997-1998 tras vencer a Utah en seis partidos y aseguraron el sexto campeonato de su historia en ocho años. Aquella campaña marcó la última etapa de Jordan en el plantel de Chicago bajo la denominación de “The Last Dance”.

A cuánto se vendieron otras prendas de Michael Jordan

Las piezas de indumentaria deportiva de Jordan registran valores elevados en el mercado de coleccionistas durante los últimos años. Según Chicago Sun Times, algunos de los movimientos más relevantes fueron:

En febrero de 2024, seis zapatillas Air Jordan que la estrella usó en partidos de las seis finales ganadas alcanzaron un valor total de US$8 millones .

en partidos de las seis finales ganadas alcanzaron un . Una camiseta de la temporada 1996-1997 registró un precio de US$4,7 millones dentro de una colección que acumuló US$8,5 millones.

dentro de una colección que acumuló US$8,5 millones. En mayo de 2025, la casa Heritage Auctions adjudicó un conjunto de camiseta y pantalón de la temporada 1992-1993 por US$2,6 millones.

Michael Jordan donó más de 17 millones de dólares para la construcción de cuatro clínicas médicas

La temporada de 1998 mantiene el récord de audiencia en la historia de las transmisiones de las Finales de la NBA. La adquisición en la plataforma Joopiter ubica a esta prenda de vestir en la cima del mercado global de recuerdos deportivos.