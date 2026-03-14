La moneda de 1855 que comenzó como un experimento y llegó a valer más de US$16.100 en una subasta

Una de las monedas más curiosas surgidas de los experimentos de la Casa de la Moneda de Estados Unidos es la Flying Eagle Cent de 1855, una pieza patrón que nunca llegó a circular pero que hoy despierta gran interés entre los coleccionistas. Aunque su valor nominal es de apenas un centavo, un ejemplar de esta serie alcanzó los 16.100 dólares en una subasta.

La moneda del Flying Eagle Cent que alcanzó más de US$16.000

Un ejemplar de esta variedad fue vendido en un remate de Baltimore realizada en junio de 2011 por la casa de subastas Stack’s Bowers. La pieza está clasificada en grado PR65, en el registro de PCGS.

La moneda recibió la clasificación PR65 en el registro de PCGS, lo que indica un nivel muy alto dentro de la escala profesional de conservación pcgs.com

Esta denominación combina “PR” (Proof o moneda de prueba) y el grado 65 dentro de la escala profesional de conservación que va de 1 a 70, lo que indica un estado muy alto de conservación.

El lote presentaba características que lo diferenciaban de otros ejemplares conocidos. Entre ellas, un peso de 142,4 grains (9,23 gramos), muy superior al de la mayoría de las monedas del mismo tipo.

La mayoría de los ejemplares similares pesa entre 90 (5,83 gramos) y 100 grains (6,48 gramos), lo que la convirtió en una variante especialmente llamativa dentro de la serie.

Cómo es el diseño de la Flying Eagle Cent de 1855

La moneda acuñada en Filadelfia tiene canto liso y otros rasgos distintivos en ambas caras. Estos son:

Anverso: presenta un águila en pleno vuelo hacia la izquierda, rodeada por 13 estrellas , con la fecha 1855 ubicada en la parte inferior.

presenta un águila en pleno vuelo hacia la izquierda, rodeada por , con la fecha ubicada en la parte inferior. Reverso: muestra la inscripción ONE CENT en el centro, rodeada por una corona de laurel, junto con la leyenda UNITED STATES OF AMERICA en el borde.

La historia de la Flying Eagle Cent: el experimento para reemplazar al large cent

La Flying Eagle Cent surgió en el contexto de los intentos por transformar el centavo estadounidense durante el siglo XIX. De acuerdo con la American Numismatic Association, el proceso comenzó con propuestas para reemplazar el Large Cent, una moneda de cobre de mayor tamaño que había circulado durante décadas en Estados Unidos.

El ejemplar fue vendido en una subasta realizada en Baltimore en 2011 por la firma Stack’s Bowers pcgs.com

En 1837, el médico Lewis Feuchtwanger propuso a la Casa de la Moneda fabricar un centavo más pequeño. La idea fue rechazada en ese momento. Entre los argumentos en contra, el refinador James C. Booth, del Franklin Institute, señaló que el tamaño reducido y la dureza del metal podían dificultar la acuñación y la estabilidad de la aleación.

La situación cambió en 1849, cuando Booth fue contratado por la Casa de la Moneda como fundidor y refinador. A partir de entonces retomó la propuesta de reducir el tamaño del centavo y la vinculó con un contexto económico específico. El descubrimiento de grandes cantidades de oro en California provocó una caída en el precio de ese metal y elevó el valor relativo del cobre y la plata. Reducir el tamaño de la pieza permitiría disminuir la cantidad de cobre utilizada y abaratar su producción.

En ese contexto, la Casa de la Moneda comenzó a producir unidades experimentales con distintos diseños y composiciones. Entre esos ensayos se encuentran los ejemplares de 1854 y 1855, fabricados con la misma composición que el Large Cent, es decir, cobre puro.

El motivo definitivo fue desarrollado por James B. Longacre, quien utilizó una imagen de águila en pleno vuelo y la combinó con una corona de laurel.

La American Numismatic Association afirma que las Flying Eagle Cents se han mantenido durante décadas entre las piezas favoritas de los coleccionistas por su historia, diseño y variedades.