Paige Spiranac reveló un secreto de su propia versión de OnlyFans y dejó boquiabiertos a muchos: “No lo haré”

Muchas figuras del mundo del espectáculo y los deportes han decidido emprender una carrera alternativa a través de la generación de contenido para adultos, que suele difundirse en sitios pagos como OnlyFans. La influencer y golfista estadounidense Paige Spiranac decidió ir contra esta tendencia y crear su propia plataforma donde promete ofrecer sus propias exclusivas.

Con el nombre de OnlyPaige, la golfista profesional y modelo de 29 años incursionó en la competencia de las plataformas digitales, donde ofrece a sus seguidores dos tipos de membresías: mensual y anual, con un precio de US$9,99 y US$99,99, respectivamente. El pago les da acceso a más de 100 piezas de contenido que se publicarán inicialmente una vez a la semana, según el propio sitio web.

En OnlyPaige se ofrecerán recomendaciones de técnicas de golf y otros contenidos @_paige.renee

No obstante, en una sesión de preguntas y respuestas en su podcast Playing a Round with Paige, la influencer reveló que quienes paguen el acceso a su sitio exclusivo podrían no obtener lo que se les cruza por la mente: “Creo que algunas personas se confunden porque es OnlyPaige y era un nombre atrevido para burlarse de OnlyFans, porque la gente me pide que haga OnlyFans todo el tiempo y, por lo tanto, quería que fuera muy irónico”, comentó. “No hay desnudos y es a propósito”, sentenció.

A través de su cuenta de Instagram @_paige.renee, la golfista suele publicar fotografías con atuendos y poses sugerentes. Sin embargo, en su opinión, “no mostrarlo todo es en realidad más sexy”. Por eso, lo que pretende con su plataforma es conectar “de una forma emocionante y divertida” con sus fans.

En cambio, lo que ofrecerá la plataforma de acceso controlado serán clases de golf y algunos vistazos a su vida diaria, así como algunas sesiones de fotos que no se publicarán en las redes sociales abiertas. “No tengo ningún problema con la desnudez. Simplemente, no quiero mostrar esas partes de mi cuerpo y nunca lo haré”, dijo. “Tampoco creo que sea beneficioso para mis objetivos empresariales y para cómo veo el desarrollo de mi carrera en los próximos cinco, 10, 15 o 20 años”.

Paige Spiranac prometió fotos exclusivas en su nueva plataforma @_paige.renee / Instagram

Spiranac también abordó el final de su carrera profesional en el golf y la transición a convertirse en una personalidad de las redes sociales. “Mi experiencia de trabajo duro me ha ayudado mucho en mi carrera en los medios de comunicación, porque trabajo muy duro y la diferencia es que aquí, cuanto más duro trabajo, más éxito tengo, y pienso que por eso ha sido un camino más satisfactorio para mí que el del golf profesional... El resultado es positivo”, aseguró.

Las celebridades que incursionaron en OnlyFans

Algunas estrellas del deporte que sí dejaron la acción en las canchas con tal de dedicar su tiempo al contenido erótico son Key Alves, jugadora de vóley brasileña; Verona van de Leur, gimnasta neerlandesa; Madelene Wright, futbolista inglesa; Renée Gracie, piloto de automovilismo australiana; Alysha Newman, saltadora de garrocha canadiense y Erica Fontaine, gimnasta del equipo de Estados Unidos.

De acuerdo con la revista Business Insider, en 2021 OnlyFans acumuló un total de US$932 millones en activos gracias, en gran parte, al porcentaje que la plataforma les cobra a los creadores de contenido por cada suscripción.

