Paolini vence a Kudermetova y jugará su primera final del WTA 1000 de Cincinnati

La italiana Jasmine Paolini derrotó el domingo a la rusa Veronika Kudermetova y se clasificó para su primera final del torneo WTA 1000 de Cincinnati, en la que chocará ante la polaca Iga Swiatek.

Paolini, novena del ránking mundial, necesitó pelear hasta el tercer set para batir a una aguerrida Kudermetova (36) por 6-3, 6-7 (2/7) y 6-3 y citarse en un nuevo encuentro con la estrella polaca, contra la que perdió sus cinco duelos anteriores.

"Es una jugadora increíble. Siempre es duro jugar contra ella. Defiende bien y sirve bien", dijo Paolini sobre Swiatek, ganadora de seis torneos de Grand Slam, que venció en la primera semifinal del día a la kazaja Elena Rybakina por 7-5 y 6-3.

"Intentaré dar lo mejor de mí. Es una final, me gustan las condiciones aquí. Vamos a luchar y ojalá sea un buen partido", propuso con una sonrisa la doble subcampeona de Grand Slam.

Dos días atrás, Paolini dio una de las sorpresas de la semana al eliminar en cuartos de final a Coco Gauff, figura local y segunda sembrada en Cincinnati.

Si entonces se aprovechó de un torrente de 16 doble faltas de la estadounidense, el domingo la italiana se benefició de la arriesgada estrategia de Kudermetova, que cometió 75 errores no forzados, por 35 de Paolini.

Aunque había perdido tres de sus cuatro duelos previos, Paolini partía como favorita ante la rusa después de que en mayo conquistara su segundo título de WTA 1000 en Roma.

Pero Kudermetova, que aspiraba a ser la sexta jugadora no cabeza de serie en llegar a una final WTA 1000 este año, no dio ninguna tregua a lo largo de dos horas y 20 minutos en los que parecía rendida en varios momentos.

El primer set cayó en manos de Paolini después un ejercicio de paciencia hasta romper por primera vez el poderoso servicio de la rusa, quien conectó un total de 10 'aces'.

En la segunda manga, la italiana servía para ganar con una ventaja de 5-4 cuando Kudermetova, hasta entonces deficiente al retorno, encontró su primera pelota de 'break' del partido y alargó el parcial hasta imponerse con claridad en el desempate.

En un paso rápido por el vestuario, Paolini se conjuró para evitar otra dolorosa derrota como las sufridas recientemente en las primeras rondas de Wimbledon y el WTA 1000 de Canadá.

A la vuelta siguió remando hasta encontrar el quiebre decisivo en el sexto juego y resistió después tres pelotas de 'break' para celebrar con alivio el triunfo.

"Fue muy duro", reconoció la ganadora. "Hasta el 5-4 (segundo set) todo estaba bien. Estaba enfocada y un poco relajada. Después de perder el tie-break, la clave fue olvidar y estar presente en el partido".