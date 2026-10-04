Pasó la tormenta y un viejo naufragio del siglo XVII apareció en las costas de Estados Unidos

Una fuerte tormenta en Estados Unidos golpeó durante el fin de semana la costa noreste y dejó al descubierto restos de un antiguo naufragio en Nantucket, Massachusetts. Las estructuras aparecieron después de que el temporal erosionara la costa sur de la isla.

¿Quién encontró los restos del naufragio en Nantucket?

De acuerdo con Nantucket Current, David DeHart, residente de Nantucket, observó el sábado 26 de septiembre una gran estructura de madera en un acceso vehicular a la playa, cerca de la planta de tratamiento de aguas residuales. El sector es conocido localmente como “Sewer Beds”.

Más de 750 naufragios se estiman en las aguas que rodean la isla de Nantucket

Las piezas consisten en grandes vigas de madera astillada unidas por elementos de hierro oxidado.

Associated Press indicó que aparecieron cerca de un área donde anteriormente se localizaron restos atribuidos al Warren Sawyer , una goleta que encalló en la isla en 1884.

, una goleta que encalló en la isla en 1884. Jason Graziadei, editor de Nantucket Current y residente de Nantucket desde hace dos décadas, acudió al lugar junto con su hijo de ocho años después de recibir información sobre el hallazgo.

La erosión había formado un desnivel pronunciado que les impidió continuar en vehículo.

La ubicación llamó su atención porque durante el verano los automóviles habían circulado sobre el mismo sector. “Todos los que conducían por la playa este verano estaban justo encima de esto”, señaló Graziadei.

Los indicios que vinculan las piezas con el Warren Sawyer

David Robinson, director y arqueólogo jefe de la Junta de Recursos Arqueológicos Subacuáticos de Massachusetts (BUAR, por sus siglas en inglés), examinó fotografías y un video de las estructuras.

El especialista señaló que la forma en que los restos sobresalen desde la base del sector erosionado coincide con lo observado años atrás. También destacó que las piezas se encuentran en el mismo lugar.

Un residente encontró grandes estructuras de madera tras la erosión provocada por el temporal Instagram @photohoenk

A partir de esas coincidencias, Robinson sostuvo que “la conclusión lógica” es que se trata de los mismos restos identificados en 2022 como una sección parcialmente conservada del Warren Sawyer.

El Instituto Marítimo Egan, organización sin fines de lucro que administra el Museo de Naufragios y Salvamento Marítimo de Nantucket, inspeccionó el lugar y envió un informe a los arqueólogos subacuáticos estatales.

Esta organización pidió a los visitantes que no manipulen las estructuras mientras se determina su procedencia. La legislación de Massachusetts prohíbe retirar, dañar o desplazar recursos arqueológicos subacuáticos.

Nantucket se encuentra en una de las áreas conocidas como los “cementerios del Atlántico”, con más de 750 naufragios estimados en las aguas que rodean la isla.

¿Qué partes del Warren Sawyer habían aparecido anteriormente?

A finales de 2022, arqueólogos estatales inspeccionaron una sección del casco de aproximadamente 12,8 metros que quedó expuesta en la playa de Miacomet. Tras analizarla, concluyeron que probablemente pertenecía al Warren Sawyer.

En febrero de 2023 apareció cerca otro fragmento, correspondiente a la parte inferior de la popa y de aproximadamente 4,6 metros. El movimiento de las arenas volvió a sepultarlo antes de que los especialistas pudieran regresar para documentarlo.

Las piezas aparecieron en una zona donde ya se habían localizado restos vinculados al Warren Sawyer Instagram @photohoenk

El naufragio del Warren Sawyer en 1884

El Warren Sawyer encalló en Nantucket el 22 de diciembre de 1884, alrededor de las 23 hs (horario local). La goleta viajaba desde Nueva Orleans hacia Boston con 1115 fardos de algodón y 25,4 toneladas de chatarra de hierro.

Vientos huracanados desviaron a la embarcación de su ruta. El capitán Edwin L. Saunders y sus siete tripulantes fueron rescatados por integrantes de la estación de salvamento de Surfside.

El barco permaneció intacto en la costa durante las siguientes dos semanas. Los habitantes de la isla lograron recuperar 700 fardos de algodón mediante rampas y equipos de bueyes, además de retirar equipamiento y otras partes de la goleta.

El 6 de enero de 1885, otra tormenta destruyó la embarcación. Fragmentos del casco, la carga restante y los cabos quedaron dispersos a lo largo de más de 0,8 kilómetros de playa.