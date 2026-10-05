La ley que endurecería los requisitos migratorios y de inglés para ciertas licencias comerciales en Pensilvania

Pensilvania analiza un proyecto de ley que modificaría los requisitos para las licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) y los permisos comerciales de aprendizaje (CLP). La SB 1295 fue aprobada por el Senado estatal el 6 de mayo y permanece bajo consideración de la Cámara de Representantes.

¿Qué requisitos de inglés establece el proyecto para las licencias comerciales?

De acuerdo con el texto de la Asamblea General de Pensilvania, la iniciativa establece un estándar específico de dominio del inglés para conducir vehículos comerciales en el estado.

La propuesta exige acreditar un nivel suficiente de inglés para comunicarse, interpretar señales y completar registros Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

La persona deberá poder leer y hablar el idioma con un nivel suficiente para conversar con el público, comprender señales de tránsito, responder consultas oficiales y completar informes y registros.

El proyecto también modificaría las pruebas para obtener estas credenciales. El examen de conocimientos pasaría a administrarse en inglés, tanto en su versión escrita como oral.

La legislación vigente contempla exámenes en inglés y español, pero la propuesta elimina la referencia a la versión en español. Tampoco permitiría el uso de intérpretes.

Durante la prueba práctica, el examinador tendría que confirmar que el titular del permiso comercial de aprendizaje cumple con el estándar lingüístico. La misma condición se aplicaría para determinadas exenciones de los exámenes y para la aceptación de pruebas realizadas en otros estados.

El estatus migratorio como condición para determinadas CDL y CLP

La SB 1295 también introduce requisitos para las denominadas CDL y CLP “nondomiciled”, destinadas a personas domiciliadas en una jurisdicción extranjera. Para acceder a ellas, el solicitante tendría que contar con estatus migratorio legal en Estados Unidos y presentar documentación que lo acredite.

Quienes tengan domicilio en el extranjero deberán acreditar permanencia legal en EE.UU. para acceder a determinadas credenciales Imagen ilustrativa generada con IA

Antes de emitir, transferir, renovar o actualizar estas credenciales, el Departamento de Transporte debería verificar esa documentación mediante el sistema Systematic Alien Verification for Entitlements.

Si posteriormente recibe información del gobierno federal que indique que el titular ya no posee estatus migratorio legal, tendría que iniciar el procedimiento correspondiente para rebajar la categoría de la licencia o permiso.

Estos trámites deberían realizarse únicamente de manera presencial. La vigencia de la CDL o CLP no podría superar la fecha de vencimiento de la estadía autorizada, la de la documentación migratoria o un año, lo que ocurra primero. Además, estas credenciales no podrían emitirse como REAL ID.

Las multas previstas por incumplir el estándar de inglés

La SB 1295 incorpora sanciones para quienes conduzcan un vehículo comercial sin reunir las condiciones lingüísticas previstas:

Una primera infracción supondría una multa de US$500 y una descalificación para conducir vehículos comerciales.

y una descalificación para conducir vehículos comerciales. Una segunda infracción o las posteriores elevarían la sanción a US$1000, además de la correspondiente descalificación.

El conductor que incumpla la norma quedaría impedido de continuar al volante de un vehículo comercial dentro del estado. Si fuera propietario de la unidad, las autoridades podrían incautar la matrícula e inmovilizar el vehículo.

Para recuperar la placa debería abonar un cargo de procesamiento de US$500. La propuesta también establece una multa de US$3000 por cada infracción para el empleador cuyo conductor resulte condenado bajo estas disposiciones. La misma cantidad podría aplicarse a un contratista principal cuando el infractor sea un subcontratista.

¿En qué instancia se encuentra la SB 1295 en Pensilvania?

La iniciativa fue presentada el 17 de abril por la senadora republicana Judith Ward, junto con Camera Bartolotta, Kristin Phillips-Hill, Scott Hutchinson, Wayne Langerholc, Patrick Stefano, Scott Martin y Lisa Baker. El Comité de Transporte del Senado la aprobó el 21 de abril por 10 votos contra cuatro y el Comité de Asignaciones la respaldó el 6 de mayo por 14 contra ocho.

Ese mismo 6 de mayo, el pleno del Senado aprobó la SB 1295 por 32 votos contra 18. Luego pasó a la Cámara de Representantes y el 28 de mayo fue remitida a su Comité de Transporte, donde figura como pendiente.

Si el proyecto se convierte en ley, la modificación que establece el examen de conocimientos en inglés entraría en vigor inmediatamente. Las demás disposiciones comenzarían a regir 60 días después.

El texto también establece que, ante un conflicto entre estas normas estatales y una ley o regulación federal, prevalecería la disposición federal.