Cómo solicitar el ITIN del IRS en 2026: formulario W-7, documentos y errores que causan el rechazo
El identificador sirve para pagar impuestos federales y estatales, abrir cuentas bancarias, pedir una tarjeta de crédito y otros trámites
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En 2026, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) dispone de un procedimiento para solicitar el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés). Para hacerlo, es importante conocer qué formularios y documentos presentar, así como los errores más comunes que causan el rechazo de la petición.
Documentos para solicitar el ITIN del IRS en 2026
En EE.UU., el organismo emite el ITIN para quienes tienen obligación fiscal en EE.UU. pero no cuentan con un Número de Seguridad Social (SSN, por sus siglas en inglés), según la página web oficial. Para solicitar este identificador, esencial para acceder a ciertos servicios y facturar ingresos, es necesario completar el formulario W-7 y adjuntarlo a la declaración de impuestos.
La persona debe tener ingresos en EE.UU., ser dependiente o cónyuge en una declaración de impuestos de alguien elegible o ser estudiante extranjero con ingresos sujetos a impuestos. En el proceso de solicitud, es necesario contar con uno de los siguientes documentos:
- Pasaporte: es el más recomendado ya que cubre ambos requisitos (identidad y estatus extranjero)
- Tarjeta de residente permanente
- Visa de EE.UU.
- Licencia de conducir
- Identificación nacional del país de origen
- Acta de nacimiento extranjera
- Registro de escuela (menores)
- Registros médicos (para menores de seis años)
En algunos casos, el solicitante debe presentar uno de los documentos junto con una prueba de estatus extranjero, de acuerdo con el IRS. Asimismo, es importante tener en cuenta que el ITIN no otorga estatus migratorio ni autorización de trabajo, sino que sirve como un identificador para procesar ciertas gestiones.
Cómo solicitar el ITIN del IRS y el error más común que se debe evitar
En su portal, el IRS señala que el ITIN debe ser solicitado en o antes de la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos. Los contribuyentes pueden seguir la siguiente guía de pasos para realizar el proceso:
- Preparar la declaración de impuestos (formulario 1040).
- Completar el formulario W-7: es la solicitud oficial del ITIN. Está disponible en inglés y español. Es importante llenar los campos de razón del trámite, información personal, dirección en EE.UU. y número de pasaporte o visa.
- Reunir la documentación para acreditar la identidad.
- Elegir cómo presentar la gestión: puede ser por correo (enviar W-7, formulario 1040 y documentos certificados); en persona (se puede buscar la oficina más cercana en el sitio web); o con preparadores o contadores con certificación del organismo.
De acuerdo con las autoridades, la primera solicitud debe ir siempre acompañada de una declaración de impuestos. El error más común es enviar el W-7 solo, lo que genera un rechazo automático del IRS.
En general, el procesamiento de la petición demora siete semanas, aunque puede tomar de nueve a 11 semanas si es temporada de impuestos. La agencia remarca en su sitio web que, transcurrido este plazo, el solicitante debe comunicarse si no recibió ninguna novedad.
Para qué sirve el ITIN del IRS en EE.UU.
En el país norteamericano, los contribuyentes pueden utilizar el ITIN para:
- Pagar impuestos federales y estatales
- Abrir cuentas bancarias
- Solicitar tarjetas de crédito
- Construir historial crediticio en EE.UU.
- Solicitar hipotecas con prestamistas
- Obtener licencia de conducir
- Recibir reembolsos de impuestos
- Firmar contratos de arrendamiento
- Enviar dinero internacionalmente
Por el contrario, este número de identificación no puede usarse para:
- Trabajar legalmente
- Votar en elecciones
- Recibir beneficios del Seguro Social
- Recibir el crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC, por sus siglas en inglés)
- Cambiar el estatus migratorio
- Forma de identificación nacional
- Recibir beneficios federales