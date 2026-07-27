Cómo solicitar el ITIN del IRS en 2026: formulario W-7, documentos y errores que causan el rechazo

En 2026, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) dispone de un procedimiento para solicitar el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés). Para hacerlo, es importante conocer qué formularios y documentos presentar, así como los errores más comunes que causan el rechazo de la petición.

Documentos para solicitar el ITIN del IRS en 2026

En EE.UU., el organismo emite el ITIN para quienes tienen obligación fiscal en EE.UU. pero no cuentan con un Número de Seguridad Social (SSN, por sus siglas en inglés), según la página web oficial. Para solicitar este identificador, esencial para acceder a ciertos servicios y facturar ingresos, es necesario completar el formulario W-7 y adjuntarlo a la declaración de impuestos.

Para solicitar el ITIN, los contribuyentes deben completar el Formulario W-7 del IRS y adjuntarlo a la declaración de impuestos Imagen ilustrativa generada con IA

La persona debe tener ingresos en EE.UU., ser dependiente o cónyuge en una declaración de impuestos de alguien elegible o ser estudiante extranjero con ingresos sujetos a impuestos. En el proceso de solicitud, es necesario contar con uno de los siguientes documentos:

Pasaporte : es el más recomendado ya que cubre ambos requisitos (identidad y estatus extranjero)

: es el más recomendado ya que cubre ambos requisitos (identidad y estatus extranjero) Tarjeta de residente permanente

Visa de EE.UU.

Licencia de conducir

Identificación nacional del país de origen

Acta de nacimiento extranjera

Registro de escuela (menores)

(menores) Registros médicos (para menores de seis años)

En algunos casos, el solicitante debe presentar uno de los documentos junto con una prueba de estatus extranjero, de acuerdo con el IRS. Asimismo, es importante tener en cuenta que el ITIN no otorga estatus migratorio ni autorización de trabajo, sino que sirve como un identificador para procesar ciertas gestiones.

Cómo solicitar el ITIN del IRS y el error más común que se debe evitar

En su portal, el IRS señala que el ITIN debe ser solicitado en o antes de la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos. Los contribuyentes pueden seguir la siguiente guía de pasos para realizar el proceso:

Preparar la declaración de impuestos (formulario 1040).

de impuestos (formulario 1040). Completar el formulario W-7 : es la solicitud oficial del ITIN. Está disponible en inglés y español. Es importante llenar los campos de razón del trámite, información personal, dirección en EE.UU. y número de pasaporte o visa.

: es la solicitud oficial del ITIN. Está disponible en inglés y español. Es importante llenar los campos de razón del trámite, información personal, dirección en EE.UU. y número de pasaporte o visa. Reunir la documentación para acreditar la identidad.

para acreditar la identidad. Elegir cómo presentar la gestión: puede ser por correo (enviar W-7, formulario 1040 y documentos certificados); en persona (se puede buscar la oficina más cercana en el sitio web); o con preparadores o contadores con certificación del organismo.

Los funcionarios del IRS rechazan todas las solicitudes en las que los contribuyentes envían solo el W-7 Imagen ilustrativa generada con IA

De acuerdo con las autoridades, la primera solicitud debe ir siempre acompañada de una declaración de impuestos. El error más común es enviar el W-7 solo, lo que genera un rechazo automático del IRS.

En general, el procesamiento de la petición demora siete semanas, aunque puede tomar de nueve a 11 semanas si es temporada de impuestos. La agencia remarca en su sitio web que, transcurrido este plazo, el solicitante debe comunicarse si no recibió ninguna novedad.

Para qué sirve el ITIN del IRS en EE.UU.

En el país norteamericano, los contribuyentes pueden utilizar el ITIN para:

Pagar impuestos federales y estatales

Abrir cuentas bancarias

Solicitar tarjetas de crédito

Construir historial crediticio en EE.UU.

Solicitar hipotecas con prestamistas

Obtener licencia de conducir

Recibir reembolsos de impuestos

Firmar contratos de arrendamiento

Enviar dinero internacionalmente

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

Por el contrario, este número de identificación no puede usarse para: