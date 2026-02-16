La tajante respuesta de Obama a Trump por el polémico video que sacudió las redes sociales

Un video difundido desde la cuenta del presidente Donald Trump —y eliminado horas después— provocó indignación pública y obligó al expresidente Barack Obama a romper el silencio. Su reacción no solo apuntó contra el contenido, sino también contra lo que considera un deterioro más profundo del clima político del país norteamericano.

El video que posteó Trump: indignación y la respuesta del expresidente Obama

La polémica comenzó cuando desde la red Truth Social se compartió un clip que mostraba a Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama con cuerpos de mono durante un segundo al final de un material que promovía teorías conspirativas sobre la elección de 2020. La publicación coincidió con el Mes de la Historia Negra y generó rechazo en todo el espectro político estadounidense.

Trump representa a los Obama como monos

La Casa Blanca minimizó la reacción pública al hablar de “indignación falsa”, explicaron desde NPR. Más tarde, atribuyó el hecho a un error de un asesor y eliminó el contenido. Sin embargo, el propio Trump se negó a disculparse ante la prensa a bordo del Air Force One y sostuvo: “No cometí ningún error”.

La respuesta de Obama llegó días después durante una entrevista con el youtuber Brian Tyler Cohen. Sin mencionar directamente al mandatario, fue contundente: “La mayoría de los estadounidenses consideran este comportamiento profundamente preocupante”.

El exmandatario lamentó lo que interpretó como una degradación del respeto institucional. Según sus palabras, la política estadounidense perdió la noción de decoro: “No parece haber vergüenza entre quienes antes creían que debía existir cierta corrección y respeto por el cargo”.

También describió el clima mediático actual como “un espectáculo circense” y consideró que gran parte del ruido en torno a la presidencia funciona como una distracción.

El debate sobre racismo en Estados Unidos y la postura del gobernador Wes Moore

La controversia también abrió un debate más amplio sobre discriminación racial en la política contemporánea. En declaraciones a CBS, el gobernador de Maryland, Wes Moore, fue consultado directamente sobre si considera racista a Trump.

Su respuesta evitó una acusación literal, pero dejó una interpretación clara: “Esa es una pregunta para el presidente Trump. Pero sus acciones probablemente dan la respuesta antes de que él mismo la dé”.

Moore enumeró decisiones y medidas que, a su entender, afectan particularmente a la comunidad afroamericana y a otras minorías:

Ataques a programas de becas para universidades históricamente afroamericanas

Impacto negativo en el empleo femenino negro durante el último año

Intentos de prohibición de libros y revisión histórica

Difusión del video con representaciones simiescas de la ex primera familia

El gobernador explicó que la percepción de estas acciones dentro de la comunidad negra es profundamente negativa, y que el efecto político ya es visible.

Migración, protestas y el clima social en Estados Unidos, según Obama

Durante la misma entrevista, Obama amplió sus críticas hacia las políticas migratorias federales y la actuación de agentes en Minnesota, especialmente en Minneapolis y St. Paul.

El exmandatario consideró “sin precedentes” el despliegue de agentes federales sin directrices claras, al describir operativos que incluyeron detenciones en viviendas, uso de gases lacrimógenos contra multitudes pacíficas y tácticas para atraer a padres utilizando niños.

También calificó la muerte de Alex Pretti como “una tragedia desgarradora” y un llamado de atención nacional. Afirmó que las explicaciones oficiales sobre ese caso y sobre el fallecimiento de Renee Good —una mujer de 37 años abatida por un agente migratorio— no se basaron en investigaciones serias.

Incluso comparó ciertas conductas con prácticas observadas históricamente en países autoritarios, lo que elevó aún más la tensión política.