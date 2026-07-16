Por qué no hay partidos del Mundial 2026 hoy en EE.UU. ni en las próximas 48 horas

Después de las semifinales, el Mundial 2026 tendrá dos jornadas sin partidos. No habrá encuentros el jueves 16 ni el viernes 17 de julio, antes de que el torneo se reanude durante el fin de semana con la definición del tercer puesto y la final.

Cuándo se retoman los partidos del Mundial 2026

Esta edición comenzó el 11 de junio y fue la primera en reunir a 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos. La ampliación del formato elevó a 104 la cantidad total de encuentros y permitió que hubiera actividad prácticamente todos los días durante buena parte de la competencia.

Los jugadores de Argentina tendrán algunos días para preparse para la final Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su recta final. El domingo 19 de julio se conocerá al campeón de esta edición, después de dos jornadas completas sin actividad.

La primera semifinal se disputó el martes 14 de julio en Dallas. España derrotó 2-0 a Francia. Posteriormente, Argentina se midió contra Inglaterra en el estadio de Atlanta, Georgia, donde el albiceleste se impuso 2-1.

Tras estos resultados ahora solo queda definir qué selección se quedará con el tercer lugar y cuál ganará la copa.

El calendario oficial contempla los siguientes partidos:

Sábado 18 de julio : Francia contra Inglaterra , en el Miami Stadium, desde las 17 hs. del Este, para definir el tercer puesto.

: contra , en el Miami Stadium, desde las 17 hs. del Este, para definir el tercer puesto. Domingo 19 de julio: España contra Argentina, en el New York New Jersey Stadium, desde las 15 hs. del Este, por la final del Mundial.

Las jornadas sin actividad permiten que los equipos se recuperen después de las semifinales y se preparen para sus últimos compromisos.

Los dos finalistas disputarán ocho partidos en total durante el Mundial 2026: tres en la fase de grupos y cinco en las rondas eliminatorias. Esto representa un encuentro más que los siete que jugaron los equipos que llegaron a la final de Qatar 2022.

El Mundial 2026, en cifras

El Mundial 2026 es histórico por diversas razones. Fue el primero con 48 selecciones y también la primera Copa del Mundo masculina organizada conjuntamente por tres países: Canadá, Estados Unidos y México.

Se registraron 20.000 millones de visualizaciones de videos en las plataformas de la FIFA.

Más de 6,25 millones de espectadores asistieron a los primeros 96 partidos.

La ocupación promedio de los estadios alcanzó el 99,7%.

Se transportaron 13 millones de gigabytes de datos mediante las redes del torneo y de transmisión.

Youri Tielemans, de Bélgica, había recorrido la mayor distancia, con 38.4 millas (61,8 kilómetros).

Kylian Mbappé, de Francia, registró el sprint más rápido, a 23,4 millas por hora (37,6 kilómetros por hora).

Pape Gueye, de Senegal, realizó el remate más veloz que terminó en gol, a 82 millas por hora (131,9 kilómetros por hora).

Hasta los octavos de final se habían marcado 280 goles en 96 encuentros, con una media de 2,92 por partido.

Lionel Messi acumulaba ocho goles, mientras que Kylian Mbappé y Erling Haaland sumaban siete cada uno.

Mundial 2026 tendrá show de medio tiempo por primera vez

Más allá de las innovaciones a nivel deportivo, algo que hará único al Mundial 2026 es que, por primera vez, se llevará a cabo un espectáculo de medio tiempo (halftime show). Según la información dada a conocer por la FIFA, los artistas que participarán son:

Madonna

Shakira

Burna Boy

BTS

Justin Bieber

Gustavo Dudamel

La alineación del Halftime para la final del Mundial de la FIFA 2026 FIFA

Global Citizen producirá el espectáculo en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, mientras que Chris Martin, vocalista de Coldplay, estará a cargo de la curaduría artística.

El espectáculo de medio tiempo será distinto de la ceremonia de clausura, que comenzará a las 13.30 hs. del Este, 90 minutos antes de la final. La FIFA anunció que Post Malone encabezará esa presentación, en la que también participarán otros artistas e invitados especiales.