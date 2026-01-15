Protestas en Minneapolis: un policía federal le disparó a un venezolano tras ser atacado durante un arresto

MINNEAPOLIS.- Un agente federal disparó contra una persona en la pierna en Minneapolis después de ser atacado con una pala y un palo de escoba durante un arresto el miércoles, según dijeron funcionarios federales. El incidente tuvo lugar a unos 7,2 kilómetros al norte de donde un agente de inmigración mató a Renee Good al dispararle en la cabeza el 7 de enero.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó en un comunicado publicado en X que agentes federales detuvieron a una persona de Venezuela que estaba ilegalmente en Estados Unidos.

Según informó CNN, el intercambio sucedió cuando un grupo de agentes realizaba una parada de tráfico. Durante el operativo el hombre se resistió e intentó huir y luego agredió al agente, lo que desencadenó la posterior respuesta.

El señalado se alejó en su vehículo y chocó contra un auto estacionado para luego intentar huir a pie, tal como reportó el DHS. Después de que los agentes alcanzaron a la persona, otros dos individuos salieron de un vivienda cercana y atacaron al oficial con una pala de nieve y una escoba, lo que provocó que el sospechoso se soltara y embistiera contra el agente de la ley.

Durante la noche se generaron protestas contra ICE y el las fuerzas policiales respondieron con gas lacrimógeno y munición antidisturbios

“Temiendo por su vida y seguridad mientras era emboscado por tres personas, el agente hizo un disparo para defender su vida”, dijo el DHS.

Fue entonces que, viéndose superado, el agente habría ejecutado una serie de disparos “defensivos”. Uno de esos tiros, alcanzó al hombre venezolano en la pierna. Mientras tanto, las otras personas buscaron refugio en sus casas.

Tras ello, la policía llegó al lugar, junto al servicio de emergencia que asistió al herido y lo llevó al hospital. Las autoridades pusieron en custodia a los hombres que salieron a defender al venezolano atacando al oficial, que también fue trasladado al centro médico.

Este ataque contra otro miembro de las fuerzas del orden tuvo lugar mientras los principales líderes de Minnesota, el gobernador Walz y el alcalde Frey, están fomentando activamente una resistencia organizada contra ICE y los agentes del orden federal.

Se trata de la segunda persona que recibe un tiro en las intensas manifestaciones que se desarrollan desde hace 10 días en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos.

La ciudad todavía no se recupera del tiroteo fatal de la semana pasada que terminó con la muerte de Renee Good, en manos de un un agente del ICE.

