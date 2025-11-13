Qué beneficios laborales no pueden perder los migrantes con o sin papeles en EE.UU.

En el marco del gobierno de Donald Trump y las políticas migratorias, muchos extranjeros en Estados Unidos no conocen todos sus derechos. En el ámbito laboral, hay ciertos beneficios y protecciones con las que cuentan, sin importar si están en una situación irregular. Es importante para ellos conocerlos y evitar problemas y abusos por parte de empleadores.

Qué derechos laborales tienen los migrantes en EE.UU.

Para casos particulares, cada trabajador debe asesorarse y conocer los detalles de su situación. Por eso, ante cualquier duda, la recomendación es que el inmigrante consulte a alguien especializado.

Trabajadores migrantes en Estados Unidos deben conocer su derechos laborales Michael Dwyer - AP

Sin embargo, a modo de guía general, se pueden repasar algunos derechos y beneficios que corresponden a todos los empleados, sin importar su estatus migratorio. De acuerdo con una guía de la agrupación de asesoría gratuita Legal Aid At Work, estos son los más importantes:

Pueden demandar por un reclamo salarial

Al igual que cualquier otro trabajador, un extranjero que se encuentre irregularmente en EE.UU. está habilitado para interponer una demanda. Más allá de su estatus, el empleador no puede amenazarlo para no hacerse cargo de sus obligaciones salariales.

Sin embargo, dado el conflicto que desata una situación así, el trabajador debe asesorarse antes de proceder. Lo mejor es consultar con alguna organización jurídica que pueda brindarle asistencia.

Las leyes de salario y horas también aplican a trabajadores sin papeles

La normativa sobre sueldo mínimo, pago de horas extras, descansos y otras cuestiones relacionadas, según se aplique en cada estado, también rige para empleados sin estatus legal.

Al igual que en el caso anterior, si el extranjero quiere hacer un reclamo por incumplimiento de algunas de estas condiciones, lo mejor será asesorarse legalmente antes de avanzar.

Los migrantes en Estados Unidos tienen derechos laborales sin importar su estatus Unsplash/Tim Mossholder

Los trabajadores indocumentados tienen derecho a agremiarse

De acuerdo con lo que establece la Ley Nacional de Relaciones Laborales, los trabajadores de Estados Unidos tienen protegido su derecho a sindicalizarse, sin importar su estatus. Esto les permite formar parte de la negociación colectiva de sus condiciones.

A pesar de esto, la guía legal sí advierte que los migrantes irregulares están más desprotegidos ante posibles represalias que tomen los empleadores por la decisión de hacer uso de este derecho laboral.

Los empleados migrantes sin papeles no pueden cobrar un seguro de desempleo

A pesar de los derechos que tienen, los extranjeros que estén irregularmente en EE.UU. no son elegibles para el seguro de desempleo.

De acuerdo con un documento del National Employment Law Project, quienes solicitan la prestación deben ser “capaces de trabajar” y estar “disponibles” para hacerlo.

Los migrantes sin papeles no pueden cobrar un seguro de desempleo en Estados Unidos Flickr

Al no tener una autorización de empleo válida en el país norteamericano, se considera que quienes no tienen papeles no cumplen con estas características.

Un empleador no puede contratar a un indocumentado, pero tampoco discriminarlo

Más allá de que quien contrata está obligado a no tomar a un trabajador si descubre que no tiene papeles, tampoco puede usar ese motivo falsamente para despedirlo.

Según Legal Aid At Work, hay empresarios que usan la excusa de descubrir que tienen un empleado indocumentado para cesar el vínculo laboral, pero detrás hay otros motivos como la discriminación.

Por ejemplo, una mujer que sospecha que quedó despedida por quedar embarazada está protegida por la ley. En ese sentido, puede tomar acciones legales a pesar de que su estatus migratorio no esté en regla.