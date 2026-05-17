Pasaporte para adolescentes en USA: qué cambia en el trámite si el solicitante tiene 16 o 17 años

Los adolescentes de 16 y 17 años en Estados Unidos no entran en la misma categoría que los menores de 15 al tramitar un pasaporte. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) aplica requisitos diferentes para este grupo de edad, sobre todo en temas de autorización familiar, vigencia del documento e identificación.

Requisitos para tramitar el pasaporte estadounidense a los 16 o 17 años

El DOS señala que los solicitantes de 16 y 17 años deben acudir en persona a una oficina autorizada para entregar el formulario DS-11. El trámite aplica tanto para quienes solicitan el documento por primera vez como para quienes tuvieron un pasaporte emitido antes de los 16 años.

Los menores sí deben tener una autorización de sus padres en EE.UU., pero puede ser un permiso firmado Freepik

La dependencia federal exige presentar evidencia física de ciudadanía estadounidense. Entre los documentos aceptados se encuentran el acta de nacimiento certificada, un pasaporte estadounidense previo con validez completa, un certificado de naturalización o un certificado de ciudadanía.

El acta debe incluir sello oficial, fecha de registro y nombres completos de los padres. La agencia no acepta versiones digitales o electrónicas de estos documentos.

La autoridad también solicita una identificación oficial con fotografía. El documento más utilizado suele ser la licencia de conducir vigente.

Si esta pertenece a un estado diferente al lugar donde se presenta la solicitud, el adolescente debe llevar una segunda evidencia.

Cuando el peticionario no cuenta con identificación aceptable, uno de los padres puede acompañarlo y firmar el formulario.

Diferencias al solicitar el pasaporte de EE.UU. a los 16 y 17 años

El cambio principal para adolescentes de 16 y 17 años aparece en el requisito de conocimiento parental. El DOS ya no exige la presencia obligatoria de ambos padres, como ocurre con menores de 15 años.

Aunque el acompañamiento no es obligatorio, la agencia aclara que al menos uno de los tutores debe estar enterado de la solicitud de pasaporte.

La renovación en línea del pasaporte estadounidense es una herramienta que puede anular automáticamente el documento anterior Freepik

La agencia acepta tres formas para demostrar ese conocimiento:

Uno de los padres o tutores legales acompañe al adolescente durante la cita y firme el formulario DS-11.

Presentar una carta firmada por el padre o tutor junto con una copia de su identificación oficial.

Usar un cheque emitido por uno de los padres para cubrir el pago del trámite.

Si el oficial considera insuficiente la evidencia sobre el conocimiento parental, puede pedir una declaración notariada mediante el formulario DS-3053. Esta requiere incluir copia de la identificación del padre o tutor legal.

Además, la agencia recuerda que algunos adolescentes forman parte del Children’s Passport Issuance Alert Program, un sistema que alerta a padres registrados antes de emitir un nuevo pasaporte.

El pasaporte de EE.UU. tiene diferentes precios Freepik

Costos y tipos de pasaporte disponibles en 2026 en EE.UU.

El DOS mantiene tarifas distintas según el tipo de documento solicitado.

El pasaporte en formato libreta cuesta 130 dólares , mientras que la tarjeta pasaporte tiene un costo de US$30.

, mientras que la tarjeta pasaporte tiene un costo de US$30. Quienes solicitan ambos documentos pagan US$160, además de una tarifa adicional obligatoria de aceptación de US$35.

En mayo de 2026, los tiempos oficiales de procesamiento publicados se ubican entre cuatro y seis semanas para servicio regular, y entre dos y tres semanas para trámite expedito.

La opción acelerada agrega un costo extra de US$60. La agencia también ofrece entrega rápida del documento por US$22,05 adicionales una vez concluido el procesamiento. Los pasaportes emitidos a solicitantes de 16 años o más tienen una vigencia de 10 años.