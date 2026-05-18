Alerta del FBI en EE.UU.: instan a padres de menores a controlar contactos en videojuegos y redes sociales

Eel Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado para informar a la población sobre una amenaza a la seguridad de los niños y adolescentes. La oficina del organismo en Dallas (Texas) advirtió sobre el accionar de redes violentas online conocidas como “764”, que establecen contacto con menores de edad por medio de plataformas de videojuegos y redes sociales.

Qué es “764” y cómo operan estas redes violentas online, según el FBI

El FBI explicó que la estrategia de los miembros del grupo 764 consiste en desarrollar vínculos de confianza con los jóvenes a través de la suplantación de identidad para presentarse online como personas de edad similar a la de sus víctimas.

Según los reportes oficiales, el objetivo consiste en manipular a los menores cuando están sin supervisión para que se autolesionen o dañen a otras personas. Las organizaciones de este tipo operan en diversos puntos del país norteamericano.

Cómo manipulan y extorsionan menores las redes asociadas a “764”

El FBI indicó que, una vez que los sujetos del grupo logran ganarse la confianza de la víctima, proceden a solicitarle información privada sobre su identidad y archivos con imágenes o videos. Ese material luego se utiliza para extorsionar al menor para que cree contenido sexual y violento cada vez más extremo.

Cuando las personas afectadas optan por el cese de la actividad o por no cumplir con las peticiones, los grupos aplican represalias. Estas acciones comprenden el envío de las imágenes a los miembros de la familia o la difusión del material en sitios de acceso público en internet.

Asimismo, el FBI detectó el uso de tácticas de intimidación como el “swatting”, que consiste en realizar llamadas falsas a los servicios de emergencia para provocar la llegada de la policía a los domicilios. Otras medidas de presión incluyen el “doxxing”, difusión pública de datos personales y privados de la víctima, o la realización de actos de vandalismo en las propiedades.

El FBI indicó que los criminales en línea utilizan métodos como el swatting o el doxxing para intimidar Unsplash

El FBI investiga a más de 450 personas vinculadas con redes de explotación online

La Oficina de Investigaciones mantiene procesos abiertos contra más de 450 sujetos que poseen vínculos con estas redes en internet. El personal de la agencia trabaja en conjunto con fiscales para obtener condenas contra las personas que realizan estos delitos.

En la zona de Dallas, Texas, el organismo aplica el uso de recursos para el combate de los crímenes contra la infancia en coordinación con agencias de la región y del estado.

Como parte de estas acciones, el FBI anunció la entrega de una recompensa de 25.000 dólares por información que permita la detención de Austin Jan Sy Yatco, individuo que cuenta con acusaciones por la explotación de menores para la creación de videos de carácter sexual.

Las señales que el FBI recomienda detectar en menores víctimas de coerción digital

Para evitar que este tipo de crímenes se vuelvan más graves y alcancen un punto crítico, el FBI brindó una lista de indicadores que pueden señalar que un menor está bajo la influencia de estos grupos.

Entre los aspectos más importantes a tener en cuenta se encuentran:

Cambios repentinos de comportamiento y de ánimo;

Descuido personal;

Ocultamiento de partes específicas del cuerpo;

Cicatrices y marcas extrañas en la piel (como cortes);

Lesiones inexplicables o sospechosas en una mascota,

Temores inusuales en el niño, niña o adolescente.

Las diferentes formas de notar que un menor está siendo acosado por el grupo 764 en línea Unsplash

Otra señal de alerta son potenciales “amenazas de suicidio” de los menores o un interés por hablar abiertamente sobre la muerte, así como decir que no se siente querido o necesario en la familia.