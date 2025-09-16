Qué dicen los mensajes que el acusado por el crimen de Charlie Kirk le envió a su pareja tras el crimen

PROVO, Utah.- El fiscal de distrito del condado de Utah, Jeff Gray, dijo este martes que pedirá la pena de muerte para el sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk y reveló algunas de las pruebas en su contra, incluidos mensajes de texto en los que confesaba el crimen.

“Ya estaba harto de su odio”, dijo Tyler Robinson, de 22 años, a su compañero de piso y pareja sentimental cuando le preguntó por qué había cometido el asesinato, según transcripciones de mensajes recogidas en documentos judiciales presentados por los fiscales.

Se lo acusa de efectuar el único disparo de rifle desde una azotea que atravesó el cuello de Kirk el miércoles pasado en el campus de la Universidad Utah Valley en Orem, a unos 65 kilómetros al sur de Salt Lake City.

Tyler Robinson podría enfrentar la pena de muerte

Gray dijo en rueda de prensa que su oficina había presentado siete cargos contra Robinson, entre ellos asesinato con agravantes, obstrucción a la Justicia por deshacerse de pruebas y manipulación de testigos por pedir a su compañero de piso que borrara textos que le implicaban.

El día del tiroteo, Robinson envió un mensaje de texto a su compañero de cuarto y pareja, Lance Twiggs, según el documento de acusación, diciéndole que buscara una nota debajo de su teclado. Twiggs, que está en proceso de transición de hombre a mujer, encontró la nota, que decía: “Tengo la oportunidad de cargarme a Charlie Kirk y voy a aprovecharla”.

El documento de la fiscalía revela la transcripción completa del diálogo entre los dos, donde Twiggs intenta reponerse a la perplejidad por lo que le estaba revelando Robinson y se preocupa por él.

Agentes de Swat escanean la zona donde se realiza la conferencia de prensa del fiscal del caso GEORGE FREY� - AFP�

Así fue el diálogo reproducido por las autoridades:

Robinson: Todavía estoy bien, mi amor, pero todavía estoy atrapado en Orem un poco más. No debería tardar mucho en volver a casa, pero aún tengo que buscar mi rifle. Siendo sincero, esperaba guardar este secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte.

Twiggs: ¿No fuiste tú quien lo hizo, verdad?

Robinson: Sí, lo siento.

Twiggs: ¿Pensé que habían atrapado a la persona?

Robinson: No, atraparon a un viejo loco y luego interrogaron a alguien con ropa similar. Había planeado tomar mi rifle de mi punto de recogida poco después, pero la mayor parte de esa parte de la ciudad se cerró. Está tranquilo, casi lo suficiente para salir, pero hay un vehículo esperando.

Twiggs: ¿Por qué?

Robinson: ¿Por qué lo hice?

Twiggs: Sí.

Robinson: Ya he tenido suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar. Si consigo tomar mi rifle sin que me vean, no habré dejado ninguna prueba. Voy a intentar recuperarlo de nuevo, espero que ya se hayan ido. No he visto nada de que lo hayan encontrado...

Twiggs: ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?

Robinson: Creo que poco más de una semana. Puedo acercarme, pero hay un patrullero estacionado justo al lado. Creo que ya registraron ese lugar, pero no quiero arriesgarme...

Robinson: Ojalá hubiera dado la vuelta y lo hubiera agarrado en cuanto llegué a mi coche... Me preocupa lo que haría mi padre si no le trajera el rifle del abuelo... No sé si tenía número de serie, pero no me rastrearía. Me preocupan las huellas. Tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. No tuve tiempo ni posibilidad de llevármelo... Quizás tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. ¿Cómo demonios le voy a explicar a mi padre que lo perdí?... Lo único que dejé fue el rifle envuelto en una toalla... ¿Recuerdas cómo grababa balas? Los putos mensajes son casi un meme (…) Bueno, tendré que dejarlo, es una puta mierda. A juzgar por lo de hoy, diría que el arma del abuelo funciona bien, no sé. Creo que era una mira de 2000 dólares.

Robinson: Borra este intercambio.

Robinson: Mi papá quiere fotos del rifle… Dice que el abuelo quiere saber quién tiene qué. Los federales publicaron una foto del rifle, y es muy original. Me está llamando ahora mismo, pero no contesto.

Robinson: Desde que Trump llegó al poder, mi papá ha sido un fanático de MAGA [Make America Great Again].

Robinson: Me voy a entregar voluntariamente. Uno de mis vecinos es ayudante del sheriff.

Robinson: Eres lo único que me preocupa, cariño.

Twiggs: Tú me preocupas mucho más.

Robinson: No hables con los medios, por favor. No concedas entrevistas ni hagas comentarios. Si algún policía te hace preguntas, pide un abogado y guarda silencio.

Agencias AFP y Reuters