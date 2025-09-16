Polémica en Italia: critican a Meloni y sus socios por el uso político del asesinato de Charlie Kirk

ROMA.- El asesinato del joven activista de derecha estadounidense Charlie Kirk ha producido repercusión no solo en Estados Unidos. A casi una semana de ese hecho de violencia política, arrecian en Italia las polémicas por cómo el gobierno de derecha de Giorgia Meloni ha utilizado el tema para hacer campaña, llevando incluso a comparar el clima de confrontación que se vive en la actualidad con los denominados “años de plomo” protagonizados por el grupo terrorista de extrema izquierda de las Brigadas Rojas.

El mismo día del asesinato de Kirk -de un disparo al cuello mientras daba una charla en un campus universitario de Utah- fue Meloni quien inició la controversia. “Estos son los autoproclamados antifascistas. Este es el clima ahora, incluso en Italia. Nadie dirá nada, así que lo haré. No nos dejaremos intimidar”, escribió, en su cuenta de X, al compartir una foto del influencer estadounidense cabeza para abajo, con la leyenda -1, subida a las redes sociales por un desconocido colectivo comunista.

El posteo de Meloni, líder del partido postfascista Hermanos de Italia, significó el puntapié de una polémica que fue in crescendo, en plena campaña electoral en vista de elecciones en siete regiones de Italia.

El ministro Luca Ciriani, senador del mismo partido y encargado de las relaciones con el Parlamento, al día siguiente directamente habló de un clima similar al que se vivió con las Brigadas Rojas, en las décadas de 1970 y 1980.

“En Estados Unidos, un influencer conservador es asesinado, y un intelectual en televisión dice que, en última instancia, se lo merecía… Estos son los mismos argumentos que escuchábamos en la época de las Brigadas Rojas. Este es el clima que se está creando”, denunció.

Sus palabras provocaron airadas reacciones de la oposición de centroizquierda, que lo acusó de estar “delirando” ya que el asesinato de Kirk había sido condenado en forma unánime por todo el arco político.

Pero Meloni insistió en el tema y acusó a la oposición de minimizar el asesinato a sangre fría de Kirk. “Creo que ha llegado el momento de responsabilizar a la izquierda italiana por esta constante minimización, o incluso esta constante justificación, de la criminalización y la violencia contra quienes discrepan de ella. Porque el clima aquí en Italia también se está volviendo insostenible, y es hora de denunciarlo y de afirmar claramente que estas tesis son impresentables, peligrosas, irresponsables y antitéticas a cualquier democracia embrionaria”, alertó, al intervenir en un encuentro de la Unión del Centro Democrático, en esta capital, el sábado pasado. Palabras similares soltó al día siguiente al participar en remoto de una cumbre del partido ultraderechista Vox, en España.

Se sumaron a la campaña sobre el asesinato de Kirk sus aliados de la coalición de derecha. “En las horas posteriores a su asesinato, un escandaloso asesinato político, en redes sociales, periódicos y televisión, hemos presenciado lamentablemente una larga y sórdida serie de distinciones, de ‘se lo buscó’, incluso de celebraciones y júbilo por su muerte. Y estos son supuestamente los buenos, tolerantes y democráticos. Un clima de odio aterrador e inaceptable que debe cesar”, escribió en su X el vicepremier y ministro de Transporte, Matteo Salvini, líder de la xenófoba Liga.

Fue más allá su número dos, el exgeneral y eurodiputado Roberto Vannacci, que aseguró que “lamentablemente debo constatar que la violencia es siempre de izquierda”.

No se quedó atrás el también vicepremier y canciller, Antonio Tajani, líder de Forza Italia, que este lunes, siempre hablando de un clima álgido, evocó el asesinato del comisario de policía Luigi Calabresi, en 1972, cometido por un grupo extremista de izquierda. “Recordemos la historia del comisario Luigi Calabresi. En 1972 hubo una campaña en su contra que culminó en su asesinato. Hay que tener cuidado de no incitar a la opinión pública”, dijo Tajani, que con esas palabras volvió a causar airadas reacciones en la oposición de centroizquierda.

Fantasmas

Este martes, el hijo de Calabresi, Mario, que es un reconocido periodista, desde las páginas el diario La Repubblica, dejó en claro que le parecía todo lo anterior más que absurdo y desmintió a Meloni y a su gobierno.

“Repentinamente hemos vuelto a hablar de Brigadas Rojas. Los fantasmas de los años setenta han reaparecido en nuestro debate político y se han vuelto a encender miedos antiguos”, lamentó. “¿Pero realmente hoy vivimos en un clima comparable al de la década más difícil y trágica de la historia italiana?”, se preguntó. “No creo para nada”, sentenció, al considerar que hacer comparaciones entre esa época y la actual “es engañoso y fuera de lugar”.

“En los años 70 el terrorismo hacía proselitismo en las fábricas y en las universidades, encontraba terreno fértil de su propaganda, la violencia política era difusa, continua, cotidiana”, consideró, al subrayar que su familia pagó un precio terrible de todo eso.

“Soy hijo de un hombre asesinado por la izquierda extremista, pero esto no me impide ser objetivo: la violencia nunca fue de un solo lado. La violencia ha sido de izquierda y de derecha, de matriz comunista y fascista”, escribió, al evocar las masacres neofascistas que ensangrentaron Italia. “Quien ocupa posiciones de responsabilidad y lidera las instituciones debería ser muy cuidadoso; si importa la paz social no hay que tirar nafta al fuego”, continuó. “Deberíamos ver la violencia que nos rodea y llena a diarios nuestros ojos, de Gaza a Ucrania. Deberíamos tener palabras para denunciar a todos los muertos”, planteó.

Le hizo eco Benedetta Tobagi, hija de otra víctima de esa época oscura, el periodista Walter Tobagi, asesinado por otro grupo de izquierda extremista, la Brigada XXVIII de marzo, en 1980. “Después del homicidio Kirk, vemos que en Italia Meloni, con otros referentes de derecha, no sólo se casa y apoya acríticamente la retórica de venganza del gobierno de Donald Trump, sino que la extiende a la situación italiana, de manera totalmente priva de fundamento”, escribió en un posteo en Instagram publicado por el diario La Stampa, en el que consideró toda esta controversia “peligrosísima e irresponsable”.