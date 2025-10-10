Qué dijo Scott Bessent sobre el swap

Tras el anuncio de un acuerdo de auxilio financiero multimillonario, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que el presidente Javier Milei “está comprometido con sacar a China” de Argentina y afirmó que el peso argentino está “subvaluado” para justificar el respaldo financiero de Estados Unidos. Las negociaciones se llevaron a cabo con el equipo económico argentino, liderado por el ministro Luis Caputo.

Luis Caputo se reunió con Scott Bessent MECON

Las declaraciones de Bessent sobre el apoyo hacia la Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, en diálogo con Fox News, expresó: “Milei ha hecho las cosas correctas. Él llegó para romper 100 años de ciclos negativos para la Argentina. Es también un gran aliado para Estados Unidos. Está comprometido con sacar a China de su país. Están por todas partes en América Latina” y resaltó la importancia de Argentina como “faro para América Latina” y justificó el acuerdo con la administración de Milei, señalando que Estados Unidos “saca mucho provecho” de él.

Bessent explicó que el apoyo financiero a Argentina no es un “rescate en absoluto”. Aclaró: “No se está transfiriendo dinero. El Fondo de Estabilización Cambiaria [FSE, por sus siglas en inglés] nunca ha perdido dinero y no lo va a hacer acá. Estuve en el negocio de las inversiones, principalmente en divisas, durante 40 años. Se supone que hay que comprar barato y vender caro. Y el peso argentino está subvaluado”.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, apoya fuertemente al Gobierno de Javier Milei Stefan Jeremiah - FR171756 AP

En cuanto a las próximas elecciones legislativas en la Argentina, el funcionario estadounidense anticipó un buen resultado para Milei en las elecciones: “Vamos a tener elecciones en la Argentina, el 26 de este mes. Creemos que a Milei le irá muy bien, y está dejando atrás la senda peronista”. Además, Bessent calificó al Gobierno argentino como un socio clave en América Latina y explicó que con la ayuda buscan “mantener un interés estratégico en el hemisferio occidental”.

Críticas en Estados Unidos por el acuerdo con Argentina

La senadora Elizabeth Warren criticó el plan de asistencia financiera a Argentina. Bessent comentó al respecto: “Especialmente la senadora [Elizabeth] Warren intentó presentar en el Senado un proyecto de ley para que el FSE no pudiera rescatar a la Argentina, lo cual me parece curioso, porque ella es una peronista estadounidense. Ya sabes, no llores por mi Massachussetts”. Warren respondió al anuncio de Bessent con la frase: “En lugar de utilizar nuestros dólares para comprar pesos argentinos, Trump debería ayudar a los estadounidenses a costear la atención médica”.

Elizabeth Warren criticó el acuerdo de Estados Unidos con Argentina (Fuente: @SenWarren)

El plan del Tesoro enfrenta resistencias internas en Estados Unidos, sobre todo de legisladores demócratas y de sectores rurales, como los productores de soja. Estos critican que Argentina le haya vendido toneladas de ese cultivo a China mientras ellos no exportan al gigante asiático por la guerra arancelaria de Trump. Warren fue una de las 14 firmantes demócratas que reclamaron a Trump “detener de inmediato” el plan de asistencia financiera a Argentina.

Postura de Estados Unidos sobre el swap con China

El BCRA mantiene un swap con China que asciende a unos US$18.000 millones. Para los norteamericanos, el swap es una de las vías que utiliza el gigante asiático para que el yuan crezca como moneda de intercambio comercial, en detrimento del dólar. No se especificó si Washington pedirá en lo inmediato que se cancele ese acuerdo o no sea renovado cuando se venza, el año próximo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Intervención en el mercado de cambios

Luego de cuatro días de negociaciones en Washington con el equipo económico liderado por Luis Caputo, Bessent confirmó que ya intervinieron en el mercado de cambios con la compra directa de pesos argentinos y que estaba finalizado un acuerdo de swap de divisas por US$20.000 millones con el BCRA. “El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, señaló el estadounidense en un posteo en su cuenta en X.

El anuncio de Bessent en X (Fuente: @SecScottBessent)

El equipo económico argentino, integrado por Caputo, José Luis Daza, Pablo Quirno y Santiago Bausili, mantuvo un marcado hermetismo sobre las tratativas con Bessent y con el FMI durante su estadía en Washington.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Guillermo Idiart.