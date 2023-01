¿Qué hacer para viajar a EE.UU. con una vacuna no aceptada?

escuchar

Al principio de la pandemia de Covid-19, los países tomaron decisiones sobre las vacunas que se aplicarían dentro de sus fronteras. Ahora que las restricciones se han relajado en la mayor parte del mundo, también cambiaron los requisitos de viaje. En el caso de Estados Unidos, hasta hace poco tiempo se exigía una prueba de Covid con resultado negativo para poder ingresar. Aunque actualmente ya no es un requisito, sí es obligatorio tener el esquema completo de vacunación con algún biológico aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero, ¿qué ocurre cuando un turista fue inmunizado con vacunas no contempladas en el listado de EE.UU.?

Las vacunas aceptadas por la FDA incluyen : Moderna, Pfizer-BioNTech, Novaxax y Janssen, de Johnson & Johnson.

Las aprobadas de emergencia por la OMS contemplan: AstraZeneca/Oxford, Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer/BionTech, Sinopharm, Sinovac, COVAXIN, Covovax, Nuvaxovid, CanSino.

Las vacunas que no son válidas para ingresar al territorio estadounidense son: Gam-COVID-Vac o Sputnik V, Abdala y Soberana 02. Para todos estos casos, la única opción es volver a inmunizarse con el calendario completo de alguna de las vacunas aceptadas, antes de viajar.

¿Cómo saber si se cumple el requisito de vacunación?

Desde el año pasado no es obligatorio presentar la prueba negativa de Covid-19 para ingresar a EE.UU. Sin embargo, hay requisitos que deberán seguirse, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de este país.

Los viajeros extranjeros tendrán que contar con la pauta completa de vacunación y proporcionar la documentación antes de embarcar en el avión. El consulado estadounidense dicta que deberán estar en los siguientes casos para viajar:

Dos semanas (14 días) después de haber recibido la dosis de una vacuna de dosis única aceptada.

Dos semanas (14 días) después de haber recibido la segunda dosis de una vacuna de dos dosis aceptada.

Dos semanas (14 días) después de haber completado el esquema de vacunación con una vacuna aceptada (no placebo) en un ensayo clínico.

Dos semanas (14 días) después de haber completado el esquema de vacunación con una vacuna Novavax (o Covavax) (no placebo) en un ensayo clínico de fase tres.

Dos semanas (14 días) después de haber recibido dos dosis de cualquier combinación de vacunas aceptadas que han sido administradas en un intervalo de al menos 17 días.

Aquellos que no reúnan estos requisitos no tienen la vacunación completa. Esta regla aplica también a los que hayan padecido Covid y no recibieron las dosis completas.

Algunas vacunas no son aceptadas para viajar a Estados Unidos Unsplash

Hay algunas excepciones, entre ellas se encuentran:

Menores de 18 años.

Personas que por prescripción médica no pueden vacunarse.

Viajeros de emergencia que no tienen acceso a la vacuna.

Nueva alerta por Covid

A partir del 5 de enero, Estados Unidos estableció más requisitos para pasajeros que ingresen por vía aérea, de dos años de edad o más, que viajan desde China, Hong Kong o Macao. También para los de Seúl, Toronto y Vancouver que hayan estado en cualquiera de estos lugares en los últimos 10 días. A ellos sí se les exige un resultado negativo de la prueba de Covid, realizada con un máximo de dos días antes de la partida al vuelo. Los que tuvieron la enfermedad 90 días antes de viajar a EE.UU. pueden, como alternativa, mostrar documentación que dé cuenta de su recuperación.

