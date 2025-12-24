Qué instituciones del gobierno cierran sus puertas el 25 de diciembre de 2025 en Estados Unidos

El 25 de diciembre es uno de los 11 días festivos federales en Estados Unidos, lo que significa el cierre de puertas de diversas instituciones y negocios. Aunque también existen tiendas que permanecen abiertas con horarios reducidos, las leyes sí marcan la suspensión de ciertas actividades.

Las instituciones que cierran el 25 de diciembre

Cada 25 de diciembre se celebra la Navidad en diferentes partes del mundo y en el país norteamericano es un día festivo reconocido por el gobierno federal.

Durante los feriados federales en Estados Unidos permanecen cerradas las instituciones gubernamentales, los bancos y algunas empresas privadas (Pexels/Kaique Rocha)

Esto significa que los bancos y las oficinas gubernamentales permanecen cerradas durante esta fecha, lo que engloba a todas las agencias y departamentos tanto federales como estatales, por ejemplo:

Casa Blanca

Departamento del Tesoro

Departamento de Defensa

Departamento de Justicia

Congreso

Senado

Cámara de Representantes

Corte Suprema

Oficinas Locales

Servicios Postales, entre otros

Además, algunas empresas privadas también pueden suspender labores, ejemplos de ello son cadenas de minoristas como:

Walmart

Target

Sam’s Club

Aldi

Ikea

Home Depot

Lowe’s

Macy’s

Publix

Meijer

Trader Joe’s

Costco

La mayoría de estas sucursales sí permanecerán abiertas durante la víspera de Navidad, con horarios especiales el 24 de diciembre, o permitirán las compras en línea en cualquier momento del día.

Cómo se celebra la Navidad en EE.UU.

Celebrar la Navidad en el país es toda una tradición llena de símbolos y rituales, el más frecuente consiste en una reunión familiar, de acuerdo con el gobierno estadounidense.

En EE.UU. se celebra la Navidad con una cena entre seres queridos, donde se come pavo y ponche de huevo, entre otros platillos tradicionales (Archivo) (Fuente: Pexels)

Durante la cena navideña se consumen alimentos y bebidas como eggnog, o ponche de huevo, pavo, jamón, puré de papas, galletas de jengibre o tartas de manzana.

Parte de la tradición es que los niños escriban cartas a Santa Claus desde varios días antes y reciban sus regalos la mañana del 25 de diciembre.

Las decoraciones, como los árboles de Navidad, las luces, los pesebres, las calcetas navideñas, y otros adornos, tienen diferentes significados y pueden iniciar semanas antes de Navidad.

Las 10 mejores tradiciones navideñas que se llevan a cabo en Estados Unidos, de acuerdo con EF, son:

Decorar el árbol de Navidad, con luces, listones, esferas y estrellas.

Hornear galletas navideñas, con cortadores en forma de muñecos de jengibre, pinos, estrellas, botas, hombres de nieve, entre otras figuras de temporada.

Escribir una carta a Santa Claus y dejar debajo del árbol galletas, leche y zanahorias para los renos.

Recorrer las calles adornadas de luces navideñas.

Construir una casa de jengibre.

Cantar villancicos para difundir el espíritu navideño.

Hacer intercambio de regalos sorpresa con amigos o familiares.

Usar suéteres navideños, también llamados ugly sweaters.

Ver películas navideñas.

Pasar tiempo con los seres queridos.

Qué significa la Navidad y por qué se celebra el 25 de diciembre

Se trata de una conmemoración principalmente cristiana que celebra el nacimiento de Jesús, el profeta más importante de esta religión, según National Geographic.

El pesebre navideño es una representación del nacimiento del Niño Jesús, que se celebra el 25 de diciembre (Pexels/Guilman)

La Navidad comenzó a celebrarse como una liturgia cristiana alrededor del siglo IX, aunque fue hasta el siglo XX cuando se convirtió en una fiesta familiar.