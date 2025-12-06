El nuevo pueblo navideño de Nueva York que los locales acusan de ser demasiado costoso
El lugar abrió sus puertas el 5 de diciembre y las entradas tienen un precio de casi US$12, aunque algunos residentes comenzaron a opinar sobre el costo
- 4 minutos de lectura'
En el área de Williamsburg, en Nueva York, abrió un nuevo “pueblo” navideño que cuenta con una amplia oferta gastronómica y la posibilidad de realizar diferentes actividades. Sin embargo, los residentes locales alzaron sus voces en internet para criticar el valor de las entradas por considerarlas demasiado costosas.
Winter Village en Williamsburg: ubicación, precios y críticas
El 5 de diciembre abrió en Nueva York Winter Village, ubicada en Williamsburg, dentro del distrito de Brooklyn. El lugar cuenta con mercados de compras de Navidad con fabricantes locales junto con una variada oferta gastronómica, que va desde dulces hasta bocadillos. También dispone de música en vivo, espectáculos y eventos familiares.
El sitio web del nuevo pueblo navideño señala que el recinto ubicado en 151 Banker St, Brooklyn, NY 11222, abre los viernes, sábados y domingos en horarios que pueden variar, por lo que es recomendable consultar el calendario.
Para llegar allí, los residentes pueden seguir la siguiente guía:
- Metro: L hasta Bedford Ave; G hasta Metropolitan Ave.
- Ferry: parada North Williamsburg.
- Parada de transporte compartido en 151 Banker St, Brooklyn.
Por qué acusan de ser demasiado costoso al nuevo pueblo navideño de Nueva York
El evento, apto para todas las edades, despertó la polémica en internet por el precio de las entradas a US$11,50. Los niños mayores de tres años también tienen que comprar un boleto.
En distintas redes sociales, los internautas que residen cerca del lugar se manifestaron al respecto. “¿Por qué pagamos para entrar y gastar aún más dinero cuando hay un montón de otros ‘pueblos de invierno’ por los que no hay que pagar?“, preguntó un usuario en TikTok, citado por The New York Post.
Otra persona sostuvo que los precios son “para turistas” y aseguró que los neoyorquinos no se dejan engañar. “Por favor, no tengan precios de carnaval exorbitantes solo para turistas. Los turistas pagan lo que sea, pero los neoyorquinos saben cuándo están siendo engañados”, escribió.
Por su parte, un residente de Greenpoint remarcó que el pueblo no está ubicado geográficamente en Williamsburg. “El barrio fue genial a su manera, pero ahora tiene este atractivo masivo debido a la cultura de los influencers. Doce dólares es una cantidad absolutamente escandalosa de dinero para hacer algo si eso implica gastar más dinero”, reflexionó.
A su vez, una residente local llamada Allison, de 25 años, señaló en diálogo con New York Post que el valor de las bebidas calientes y las “baratijas” ya es demasiado elevado como para gastar también casi US$12 en las entradas. “No voy a pagar 12 dólares por pasear. No creo que deban cobrarme. Ya nos están robando”, cuestionó.
Villas navideñas para visitar en Nueva York en 2025
Hay varias opciones en Nueva York. La guía SecretNYC menciona las siguientes alternativas:
- Bank of America Winter Village at Bryant Park: del 24 de octubre de 2025 al 1 de marzo de 2026, está ubicado en la Sexta Avenida entre las calles 40 y 42. Cuenta con ofertas que abarcan desde joyería y accesorios hasta decoración del hogar, bienestar, gastronomía y más.
- Union Square Holiday Market: del 13 de noviembre al 24 de diciembre de 2025, ubicado en Broadway hasta 4 Ave., E 14 St. hasta E 17 St. Dispone de más de 185 vendedores que ofrecen decoraciones navideñas, dulces y baratijas.
- Grand Central Holiday Fair: del 10 de noviembre al 24 de diciembre de 2025, está en la Terminal Grand Central, 89 E 42nd Street, y ofrece arte local, decoración artesanal y joyas y accesorios, entre otros artículos.
- Red Hook Holiday Market: desde el mediodía hasta las 18 hs el sábado 13 de diciembre y el domingo 14 de diciembre. Ubicado en Estudios Hook 161 Dikeman St, cuenta con más de 65 vendedores y espectáculos en vivo.
- Field + Supply: disponible los días 6 y 7 de diciembre, se ubica en el Edificio Starrett Lehigh, 601 W 26th St, NY. Ofrece decoración para el hogar, joyería, bienestar, papelería y más.
- Church of Sweden Holiday Market: de miércoles a sábados del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, se erige en 5 E 48th Street. Cuenta con mesas de artesanías, adornos y objetos de temporada.
