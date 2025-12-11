Redada en una obra: tres migrantes treparon al techo de una casa para escapar del ICE en Nueva Orleans

Tres migrantes de Nueva Orleans, Louisiana, optaron por permanecer en el techo de una casa en construcción donde trabajaban para evitar ser arrestados. El episodio ocurrió pocos días después de que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., anunciara el inicio de un fuerte operativo de inmigración en la ciudad.

En Nueva Orleans: cómo hicieron los migrantes para esconderse del ICE

Según un reporte de CNN, los tres migrantes decidieron subirse al techo de la casa cuando se enteraron de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estaban por la zona. Uno de ellos no resistió, se entregó y fue detenido.

El ICE ahora tiene como uno de sus focos principales a la ciudad de Nueva Orleans, Louisiana Flickr/ICE - Flickr/ICE

Cuando los oficiales se retiraron para trasladar al migrante que lograron arrestar, inmediatamente los vecinos se acercaron para asistir a las otras dos personas que se quedaron en el techo.

Luego los instaron a bajar y a subirse a sus camionetas para llevarlos a un lugar seguro antes de que regresaran los agentes del ICE. Finalmente, los migrantes accedieron y pudieron evitar su detención.

Levin Omar, testigo del hecho y primo del trabajador que los agentes se llevaron detenido, aseguró en Univision que los oficiales “llegaron de repente” y no tenían ninguna orden.

Omar, amigo de los otros dos afectados, explicó que el principal problema fue que su primo no tenía permiso legal.

En su caso, los agentes le solicitaron la documentación y no tuvo inconvenientes, ya que contaba con todo en regla. “A lo mejor alguien los llamó. Solo sé que llegaron, me pidieron mis datos, revisaron mi permiso y ya”, relató

“Lo peor de lo peor”: el mensaje de Kristi Noem sobre el operativo migratorio en Nueva Orleans

En su cuenta de X, Noem escribió un mensaje de advertencia para la población de Nueva Orleans. Dijo que la operación Catahoula Crunch que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) lleva a cabo allí, específicamente en todo Luisiana, “eliminará a lo peor de lo peor”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, brindó detalles del operativo lanzado en Nueva Orleans Kerem Yücel - Minnesota Public Radio

“Los hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley del DHS han llegado a The Big Easy. La Operación Catahoula Crunch eliminará lo peor de lo peor de Nueva Orleans después de que los políticos santuario de la ciudad hayan ignorado el Estado de Derecho”, dijo la funcionaria.

Por último, prometió que “la ley y el orden prevalecerán”. Según CNN, que dialogó con la subsecretaria de la agencia (Tricia McLaughlin), el operativo busca alcanzar los cinco mil arrestos o más.

“Estamos hablando de personas acusadas de delitos graves, como abuso infantil, robo, pertenencia a pandillas, violación; a esos individuos los estamos enfocando especialmente”, explicó McLaughlin.

El panorama de inmigración en Nueva Orleans

Según datos de la Oficina del Censo de EE.UU., los inmigrantes en Nueva Orleans representan un 6,5% de la población total, incluidos aquellos que son ciudadanos naturalizados.

En diferentes partes de EE.UU., activistas y defensores se han enfrentado a las fuerzas federales Gerald Herbert - AP

Más de la mitad de ese porcentaje de migrantes no son ciudadanos estadounidenses. Un análisis de CNN dice que esta comunidad representa una parte importante de la economía de la ciudad.

Los vecindarios con poblaciones latinas significativas incluyen partes de Metairie, Bridge City, Terrytown y Harvey.