Resultados de las elecciones en Florida: quién ganó la segunda vuelta en Miami Beach y Hialeah

La segunda vuelta electoral realizada el 9 de diciembre de 2025 en el condado de Miami-Dade definió los cargos pendientes en Miami Beach y Hialeah. Las contiendas cerraron la fase final de los comicios iniciados el 4 de noviembre, en los que ningún candidato había alcanzado el porcentaje necesario para un triunfo directo. De esta manera, ya quedaron definidos todos los cargos para el próximo periodo administrativo.

Segunda vuelta en Miami-Dade: quiénes se quedaron con los cargos municipales

En Miami Beach, la segunda vuelta se centró en un único cargo pendiente: el escaño del Grupo I de la comisión municipal. La votación quedó definida entre Monica Matteo-Salinas y Monique Pardo Pope.

Monica Matteo-Salinas y Monique Pardo Pope se enfrentaron en una segunda vuelta por el único puesto en la comisión municipal de Miami Beach Imagen compuesta

De acuerdo con los resultados publicados por Alina García, supervisora de elecciones en Miami-Dade, la ganadora fue Monica Matteo-Salinas, quien obtuvo el 71,03% de los sufragios, equivalentes a 5357 votos. Por su parte, Monique Pardo Pope registró el 28,97%, con un total de 2185 papeletas.

Con este resultado, el Grupo I de la comisión municipal pasa a manos de Matteo-Salinas. La vencedora ya había encabezado los comicios del 4 de noviembre, cuando alcanzó el 23% en un escenario con múltiples candidatos.

¿Cuáles fueron las propuestas de Monica Matteo-Salinas?

Durante su campaña, la comisionada electa se enfocó en asuntos relacionados con la protección de los vecindarios y la planificación del desarrollo urbano. Entre sus planteamientos, destacó el establecimiento de límites al crecimiento inmobiliario como forma de controlar transformaciones rápidas en la ciudad.

Además, Matteo-Salinas incluyó en su agenda iniciativas vinculadas a servicios comunitarios, como la creación de un punto de distribución alimentaria sin costo para residentes. También propuso la actualización del sistema de tranvías como parte de las mejoras a la infraestructura urbana.

Presentó su candidatura con el argumento de que la administración municipal debía operar de forma más alineada con las necesidades directas de los habitantes.

Elecciones en Hialeah: quiénes ocuparán los dos escaños para el Consejo Municipal

En Hialeah se dirimieron dos posiciones, correspondientes a los Grupos 3 y 4 del Consejo Municipal. Al igual que en Miami Beach, cada uno de estos puestos otorga mandatos de cuatro años.

Gelien Pérez y Jessica Castillo se disputaron el escaño por el Grupo 3 del Consejo Municipal de Hialeah Imagen compuesta

Según lo retomado por NBC Miami, estos fueron los resultados de la votación, que concluyó el 9 de diciembre a las 19 hs:

Gelien Pérez : obtuvo el 80% de los sufragios, lo que equivale a 5763 boletas.

: obtuvo el 80% de los sufragios, lo que equivale a 5763 boletas. Jessica Castillo: solo alcanzó el 20%, con un total de 1459 votos.

El Grupo 4 se definió de la siguiente manera:

William “Willy” Marrero : registró el 71% , equivalente a 5059 votos.

: registró el , equivalente a 5059 votos. Javier Morejon: llegó al 29%, lo que equivale a 2060 votos.

En ambos casos, los ganadores contaron con el respaldo del nuevo alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, quien asumirá el cargo el 12 de enero de 2026.

William “Willy” Marrero le ganó a Javier Morejón el escaño del consejo por el Grupo 4 tras la segunda vuelta disputada el 9 de diciembre de 2025

¿Qué propuso Gelien Pérez en su campaña electoral en Hialeah?

La agenda de campaña de Pérez se centró en temas económicos y de servicios públicos. Entre sus propuestas figuró la reducción de impuestos a la propiedad, la revisión de las tarifas de agua y la contención de aumentos en tasas municipales.

También incluyó el apoyo a socorristas, la expansión de los programas de parques y recreación, y el fortalecimiento de negocios locales y servicios para personas mayores. Pérez manifestó su intención de trabajar de manera coordinada con el alcalde electo para abordar los principales problemas de la ciudad.

¿Cuáles fueron las propuestas de William “Willy” Marrero en Hialeah?

Marrero basó su plataforma en temas de asequibilidad y servicios municipales. Entre sus prioridades incluyó la reducción de tarifas de agua y alcantarillado, la reparación de calzadas y la optimización de los servicios que ofrece el gobierno local.

La elección de Pérez y Marrero abrió la posibilidad de que el alcalde electo Bryan Calvo inicie su administración con un Consejo Municipal más alineado con su agenda. Con la definición de estos dos escaños, Hialeah completó su estructura legislativa para el próximo periodo.