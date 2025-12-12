Walmart confirma el cierre de más de 4000 tiendas en Estados Unidos durante 24 horas en esta fecha
Los consumidores no podrán visitar las tiendas físicas, pero sí estará habilitado el servicio de pedidos en línea
Walmart anunció el cierre total de sus tiendas físicas en Estados Unidos debido al último feriado federal de año 2025, por lo que pidieron a los clientes planificar sus compras con anticipación para obtener productos básicos. Pese a los cierres, la empresa aseguró que existen alternativas digitales para que los consumidores puedan acceder a los artículos durante la festividad.
Cuándo cerrará Walmart sus puertas en diciembre de 2025
A medida que se acercan las celebraciones de diciembre, es crucial que los consumidores en Estados Unidos recuerden la política de Walmart en la que todos sus locales permanecerán cerrados durante 24 horas el día de Navidad, que se celebrará el día jueves 25, de acuerdo con The Sun.
Se trata del último cierre del año de la tienda minorista, que también suspenderá actividades el día 1° de enero de 2026, que corresponde a Año Nuevo. Aunque aún se podrán realizar compras en línea.
Los clientes pueden realizar pedidos sin restricción desde cualquier dispositivo en línea. Además, existe la opción de programar entregas para días posteriores a Navidad o adelantar pedidos para retirarlos antes del cierre, durante la Nochebuena, consignó Syracuse.
Todas sus sucursales estarán abiertas la víspera de Navidad, también conocida como Nochebuena, en un horario entre las 6.00 hs y las 18.00 hs. Y reanudarán sus servicios el día viernes 26 de diciembre para las compras de fin de año.
La medida forma parte de la política corporativa de la cadena minorista, la cual busca centrarse en el bienestar laboral y ofrecer un tiempo de descanso a sus empleados tras semanas intensas de demanda durante la temporada festiva.
Tiendas que cerrarán sus puertas en el día de Navidad en EE.UU.
Minoristas como Target, Sam’s Club y Costco permanecerán sin brindar atención al público durante Navidad, destacó The Sun.
- Target cerrará sus puertas durante las fiestas, pero los compradores podrán navegar y comprar a través de la aplicación y el sitio web de Target.
- Sam’s Club permanecerá cerrado en Navidad, pero operarán con horarios diferenciados en Nochebuena. Entre los beneficios que ofrecerá a sus miembros plus es que podrán acceder a las tiendas una hora antes que sus clientes regulares, con un horario entre las 8.00 y hasta las 18.00 hs. La apertura de sus tiendas será a las 9.00 hs, como lo hacen de forma cotidiana.
- Costo también cerrará sus puertas el día de Navidad, pero en Nochebuena la tienda abrirá para sus miembros plus a partir de las 9.00 hs. El horario de servicio para el público general comenzará a las 10.00 hs y hasta las 17.00 hs.
Otras tiendas que también cuentan con políticas de bienestar para sus trabajadores y que estarán cerradas en Navidad, de acuerdo con NBC Nueva York son:
- Aldi
- Ikea
- Home Depot
- Lowe’s
- Macy’s
- Publix
- Meijer
- Trader Joe’s
Qué tiendas sí abren durante la Navidad en Estados Unidos
Aunque la mayoría de las grandes cadenas de supermercados cierran sus puertas el 25 de diciembre, algunas permanecen abiertas, según All Cotton and Linen.
Entre ellas, figuran:
- Cumberland Farms: abierta desde las 8.00 hs, hasta la medianoche, esta tienda también ofrece café y cacao calientes durante la temporada navideña.
- CVS: opera generalmente de 8.00 a 21.00 hs, sin embargo, las farmacias pueden tener horarios diferentes.
- Walgreens: cuenta con un horario limitado de 8.00 a 18.00 hs.
- Safeway: abre de 8.00 a 17.00 hs.
- Gigante: operan en horario reducido, de 8.00 a 17.00 hs, y ofrecen alimentos frescos para su comida navideña.
- 7-Eleven: perfecta para comprar refrigerios, bebidas y artículos básicos. Su horario del día de Navidad se mantiene sin cambios.
