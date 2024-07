Qué pasará con la millonaria recaudación de la campaña de Joe Biden

Escuchar

WASHINGTON.- La campaña de reelección del presidente estadounidense, Joe Biden, tiene una enorme cuenta bancaria que podría beneficiar al candidato que lo reemplace ahora que abandonó su candidatura a la Casa Blanca, pero las normas sobre financiación de campañas limitan cómo se puede gastar ese dinero.

El demócrata, de 81 años, se enfrentó a fuertes presiones para retirarse de la carrera presidencial después que un desastroso debate contra su rival republicano, Donald Trump, planteara serias dudas sobre su agudeza y capacidad para cumplir otro mandato.

¿Cuánto dinero tiene la campaña de Biden?

La campaña del presidente y excandidato informó a la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus sus siglas en inglés) el mes pasado que tenía 91 millones de dólares en el banco a finales de mayo, una suma significativa aunque menor que los 116 millones de dólares que la campaña de Trump dijo a la FEC que tenía. Ambas campañas deben revelar este fin de semana cifras financieras actualizadas hasta junio.

¿Podría otro demócrata tomar el control de ese dinero?

Los expertos en derecho de financiación de campañas no están de acuerdo sobre la facilidad con la que el dinero podría cambiar de manos. Saurav Ghosh, abogado del Campaign Legal Center, un grupo de vigilancia no partidista, dijo que hay dos escenarios en los que el control del dinero de Biden podría transferirse sin problemas a un nuevo candidato: si ese candidato fuera la vicepresidenta Kamala Harris, o si Harris se convierte en compañera de fórmula de un nuevo candidato.

Kamala Harris, en una heladería en Washington. (Erin Schaff/The New York Times via AP, pool) Erin Schaff - The New York Times

Como actual compañera de fórmula de Biden, el nombre de Harris aparece junto al de Biden en los documentos de registro de la campaña. “Si Harris permanece en la lista, ya sea como candidata presidencial o vicepresidencial, la nueva lista mantendría el acceso a todos los fondos”, dijo Ghosh.

¿Qué podría obstaculizar una transferencia perfecta?

Brad Smith, profesor de derecho en Capital University y excomisionado republicano de la FEC, dijo que algunas interpretaciones legales podrían no sancionar que una candidatura de Harris tome el control del dinero si Biden abandonara la carrera antes de ser nominado formalmente por su partido para presentarse -como finalmente ocurrió este domingo-, un procedimiento que se espera para las próximas semanas.

Según ese argumento, “ella no es oficialmente la nominada, ¿verdad?, así que no es en parte su dinero”, dijo Smith. Agregó que reguladores federales en el pasado han argumentado que tal transferencia estaría permitida, pero que los abogados republicanos podrían presentar una demanda legal de todos modos.

Si Biden se retirara después de que él y Harris fueran los nominados, el reclamo legal de Harris sobre el dinero sería más claro, dijo Smith.

¿Qué pasaría si Harris no estuviera en la boleta?

Debido a las reglas que limitan el tamaño de las contribuciones de campaña, una candidatura demócrata con dos nuevos candidatos podría aceptar unos pocos miles de dólares directamente de la cuenta de campaña de Biden. El presidente tendría la opción de reembolsar las contribuciones a los donantes, quienes luego podrían donar el dinero a la nueva campaña. pero en un escenario más probable, Biden aprovecharía las reglas que permiten transferencias ilimitadas al partido político del candidato. En ese caso, el Partido Demócrata podría gastar el dinero apoyando al nuevo candidato del partido.

¿No es lo mismo que transferir el dinero a una campaña presidencial?

No. Si bien el partido puede gastar sumas ilimitadas en anuncios de televisión y otros medios para apoyar a su candidato, el partido sólo puede coordinar 32 millones de dólares de ese gasto con la campaña, según las reglas de la FEC. La otra desventaja de una transferencia grande es que las campañas tienen derecho legal a tarifas de publicidad televisiva con grandes descuentos en los últimos 60 días antes de una elección. Los comités del partido, así como los Súper PAC y otros grupos con mucho dinero, no obtienen esos descuentos y pueden pagar mucho más por cada anuncio.

