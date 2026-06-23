En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Portugal vs. Uzbekistán hoy: cómo mirar en vivo el Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa su curso este martes 23 de junio en Texas. En esta ocasión, la atención se centra en el estadio de Houston, Texas, donde Uzbekistán buscará sus primeros puntos y Portugal, su primera victoria.

Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026: TV, horario y transmisión en EE.UU.

El partido entre Portugal y Uzbekistán se disputará este martes 23 de junio de 2026 en el estadio de Houston. Según la FIFA, la transmisión en vivo para el territorio estadounidense estará disponible a través de Telemundo para el público de habla hispana.

Cristiano Ronaldo, durante el debut de la selección de Portugal en la Copa del Mundo MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, también estará disponible la opción de verlo por FOX para la audiencia de habla inglesa. El horario oficial para este compromiso fue fijado para las 12 hs (hora local), las 13 del Este de EE.UU. y las 14 de la Argentina.

Portugal y Uzbekistán en el Grupo K: resultados previos y posiciones antes del cruce

El equipo de Cristiano Ronaldo llega a este enfrentamiento con el objetivo de sumar una victoria tras un inicio inesperado en el torneo. En su presentación durante el debut del Grupo K, el elenco portugués obtuvo un empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo.

Por otro lado, los uzbekos se encuentran en una situación mucho más delicada tras su primera aparición en la fase de grupos. El combinado sufrió una derrota por 3-1 contra la selección de Colombia en la primera jornada.

La derrota dejó a Uzbekistán momentáneamente en el último puesto del Grupo K. Por su parte, Portugal está segundo con un punto, por debajo del combinado sudamericano, que tiene tres.

Uzbekistán cayó 3-1 en su debut contra Colombia Natacha Pisarenko - AP

ICE, drones y entradas falsas: el operativo de seguridad para el Mundial 2026 en Houston

La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el Mundial fue confirmada en la antesala de los encuentros que se celebrarán en Texas y todo Estados Unidos. Funcionarios federales indicaron que el trabajo de la agencia se centrará principalmente en la protección del evento ante diversas amenazas.

Las autoridades realizarán controles estrictos relacionados con la circulación de entradas falsas y la comercialización de productos no autorizados. Además, se vigilará de cerca el uso irregular de drones en las zonas aledañas a los estadios para evitar riesgos operativos.

Qué se sabe del despliegue del ICE durante el Mundial 2026

El zar fronterizo, Tom Homan, explicó en CBS News que la prioridad es asegurar que los encuentros deportivos se desarrollen sin incidentes para todos los asistentes. No obstante, advirtió que si los agentes detectan un problema relacionado con un inmigrante indocumentado, tomarán las medidas correspondientes.

La participación de los agentes federales generó inquietudes entre comunidades migrantes debido a la naturaleza migratoria de sus funciones habituales. Ante esto, representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aclararon que la misión actual no busca realizar operativos migratorios masivos dentro de los eventos deportivos.

La presencia de los agentes responde al modelo de seguridad utilizado frecuentemente en acontecimientos de convocatoria internacional de gran escala como el Super Bowl. Markwayne Mullin, secretario del DHS, aclaró también en CBS News que la prioridad es la “seguridad pública” general durante el desarrollo de la competición.

El enfoque central de los efectivos será colaborar con el resto de los cuerpos de seguridad para prevenir cualquier tipo de desorden. En ese sentido, jugadores, espectadores y el personal involucrado en la organización cuentan con protocolos de protección diseñados para reducir riesgos de seguridad durante los partidos.