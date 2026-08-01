Un bastón le atravesó el cuerpo en la montaña y decidió bajar por su cuenta para ahorrarse el rescate en helicóptero

Un hombre escalaba el pico Granite en Montana cuando tuvo un grave accidente y su bastón de senderismo quedó atravesado en el cuerpo. Pese a la herida, evaluó que podía continuar con la caminata y descendió junto con sus dos compañeros. El posible costo de una evacuación en helicóptero fue uno de los factores que tomó en cuenta para decidir el autorrescate.

Decidió bajar por su cuenta de una montaña con un bastón atravesado para ahorrarse un rescate

El 20 de julio, David Cifaldi, un enfermero de 32 años especializado en el cuidado de heridas, escalaba la meseta Froze-to-Death en Montana con dos amigos cuando sufrió un accidente. Durante el ascenso hacia el Granite Peak, el pico más alto del estado, resbaló y su propio bastón de trekking de 44 pulgadas atravesó su cuerpo.

El hombre resbaló y el bastón de senderismo atravesó su cuerpo GoFundMe

La punta de acero del bastón entró por debajo de su brazo izquierdo y salió por su espalda. Afortunadamente para el montañista, el objeto no alcanzó ningún órgano vital en el accidente.

Tras realizar una evaluación breve, Cifaldi determinó que estaba lúcido, no tenía hemorragias importantes y el dolor era mínimo, por lo que decidió que podía caminar.

“Les dije: ‘Tenemos que bajar de esta montaña’. Y ellos me respondieron: ‘No sé’”, contó sobre la reacción inicial de sus amigos. “Estaba bastante seguro de que la herida estaba fuera de mi pecho. Era solo una herida superficial”, agregó sobre el momento, en diálogo con Associated Press.

Según contaron los excursionistas, utilizaron un dispositivo de comunicación por satélite, un Garmin inReach, para contactar con las autoridades locales e informarles de su plan de autorrescate.

El autorrescate en las montañas de Montana

El montañista señaló que decidió no solicitar un rescate aéreo principalmente para evitar el alto costo del vuelo en helicóptero. Aunque el servicio de búsqueda y rescate es gratuito, es necesario pagar el costo del transporte médico aéreo.

Para la bajada por sus propios medios, el grupo realizó una travesía de seis horas. En este trayecto, caminaron aproximadamente 10 millas (16 kilómetros) y descendieron unos 5000 pies (1524 metros). El recorrido incluyó zonas sin señalizar, campos de nieve y terrenos rocosos hasta llegar al inicio del sendero donde tenían su vehículo.

“La única razón por la que fue posible fue por su confianza. ¿Quiénes somos nosotros para decir algo? Él es experto. Nuestro trabajo en ese momento es simplemente brindarle apoyo", explicó Jesse Ross, amigo de Cifaldi.

Mientras los tres compañeros emprendían el regreso, Ty Williams, comandante de Búsqueda y Rescate del condado de Stillwater, monitoreaba el progreso del grupo. “No había peligro para nadie más. Él no quería nuestra ayuda, así que no íbamos a violar sus derechos ni a ir en contra de sus deseos obligándolo a prestarle nuestra ayuda”, sostuvo Williams.

Tras llegar a su vehículo alrededor de las 15.30 hs, Cifaldi fue trasladado primero a una clínica local y luego al hospital regional St. Vincent en Billings, donde él mismo trabaja. Los médicos extrajeron el bastón y vendaron la herida.

Los allegados crearon una campaña de recaudación para cubrir los gastos médicos o para comprar un nuevo chaleco de senderismo que reemplace el dañado GoFundMe

La campaña de recaudación para pagar los gastos del accidente

Luego del accidente y de que los profesionales confirmaran que está fuera de peligro, sus amigos crearon una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe. Allí, indicaron que pese a que recibió tratamiento, aún existe la posibilidad de que necesite cirugía.

El objetivo de la campaña es reunir 11.000 dólares, y según el anuncio, los fondos se destinarán a:

Costos de la visita a urgencias y del hospital

Posible cirugía

Atención de seguimiento durante la recuperación

Recuperar el dinero del sueldo que perdió mientras estaba sin trabajo.

Un nuevo chaleco de senderismo