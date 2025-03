Quién es Al Green, el “archienemigo de Trump” que defendió a los migrantes en Texas y fue sacado del Congreso

El Capitolio vivió este martes un momento de alta tensión, cuando el congresista Al Green interrumpió el discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso y lo cuestionó por sus últimas medidas. El representante demócrata de Texas, cuya trayectoria política incluye varios intentos de juicio político contra el mandatario y una férrea defensa de los derechos de los migrantes, fue sacado a la fuerza del recinto.

El momento en que Al Green interrumpió a Trump y su expulsión del Congreso

El incidente que culminó con la expulsión de Green ocurrió cuando Trump hablaba ante el Congreso. En el momento en que el presidente estadounidense mencionó que había recibido mandato del pueblo norteamericano en noviembre, el demócrata se paró y, con su bastón en alto, le gritó: “¡No tienes un mandato para recortar Medicaid!”.

Al Green, bastón en alto, le grita a Trump que no tiene mandato para recortar el programa Medicaid J. Scott Applewhite - AP

Esta interrupción generó revuelo en la Cámara de Representantes y varios republicanos salieron en respaldo del mandatario, con cantos al unísono de “Estados Unidos”.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, le advirtió a Green que debía sentarse o sería escoltado fuera del recinto. Sin embargo, el demócrata, en un gesto desafiante, permaneció de pie. Finalmente, el sargento de armas ejecutó la orden de expulsión en medio de aplausos de los republicanos.

Ya fuera del recinto, Green explicó a la prensa el motivo de su comportamiento desafiante. Reiteró las críticas a Trump por el recorte de Medicaid -el programa de salud federal para personas de bajos recursos- y consideró que “vale la pena hacerle saber a la gente que hay algunas personas que se van a enfrentar” al Presidente por esas medidas, informó The Independent.

“Este es el país más rico del mundo y hay gente que no tiene buena cobertura de salud y ahora quieren recortar Medicaid, que es para la gente pobre. No podemos permitir eso”, aseguró el congresista.

Historia y trayectoria de Al Green, el legislador que confrontó a Trump en el Congreso

Al Green, de 77 años, es congresista por el Distrito 9 de Texas desde 2005 y tiene un extenso historial de enfrentamientos con Trump. Fue el primer legislador en impulsar un juicio político en su contra en 2017, incluso cuando no contaba con el apoyo del bloque demócrata. Aunque en esa oportunidad solo 58 congresistas respaldaron su moción, Green insistió y promovió nuevas iniciativas en 2019, que finalmente prosperaron, detalló The New York Times.

En febrero de este año, Green anunció que presentaría nuevos pedidos de juicio político a Trump por una declaración sobre Gaza, en la que el mandatario había sugerido que Estados Unidos debía “tomar el control” del territorio palestino para reconstruirlo y que los palestinos fueran “reubicados permanentemente”.

El demócrata consideró que esta propuesta implicaba una “limpieza étnica” y afirmó que interpondría artículos para iniciar el proceso de juicio político del republicano.

Al Green, su trayectoria política y su compromiso con la defensa de los migrantes

Nacido en Nueva Orleans, Green estudió en Florida A&M University, en Howard University y el Tuskegee Institute, en Alabama. Luego, ingresó en la Thurgood Marshall School of Law en Houston, donde se graduó en 1973.

En 1977 fue nombrado juez de paz en el condado de Harris, cargo que ocupó hasta 2004, cuando fue elegido congresista.

Desde su llegada al Congreso, Al Green centró su labor en la lucha por los derechos civiles, la justicia social y la vivienda asequible. En su primer mandato presentó la Ley de Viviendas para Héroes, destinada a ayudar a los veteranos de Guerra sin hogar a encontrar alojamiento accesible.

Su activismo no se limita al ámbito legislativo. En 2012, el congresista fue arrestado junto a otros legisladores y al actor George Clooney por protestar contra el entonces presidente de Sudán. Mientras que, en 2021, fue detenido frente al Capitolio por reclamar por los derechos de los votantes.

En 2024, Green se enfrentó al gobernador Abbott cuando firmó una orden ejecutiva para recortar la atención médica para indocumentados en Texas Instagram Greg Abbott

Green es también una figura clave en la defensa de los derechos de los migrantes en Texas. En agosto de 2024, criticó duramente una orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott que limitaba la atención médica de emergencia para indocumentados.

“Es profundamente preocupante e inaceptable que la orden ejecutiva del gobernador Abbott obligue a los inmigrantes indocumentados de Texas a soportar tales circunstancias”, afirmó en un comunicado de prensa. Además, advirtió que esas restricciones médicas podrían poner en riesgo vidas.