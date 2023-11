escuchar

El divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt en 2019 no solo fue uno de los más escandalosos de Hollywood sino que, además, siempre mantuvo un halo de misterio. Luego de la ruptura, los rumores apuntaron contra el actor: según trascendió, un cóctel de maltratos y excesos habría roto el matrimonio y la relación del protagonista de El club de la pelea con sus seis hijos. Hoy, salió a la luz un fuerte mensaje que Pax Jolie-Pitt, el mayor de la familia, publicó en el 2020 en su cuenta de Instagram con su papá como destinatario. “ Has demostrado ser una persona terrible y despreciable ”, escribió aquel entonces.

Según publicó el diario The Daily Mail, el joven que Jolie adoptó en Vietnam en 2007 cuando tenía 3 años de edad y al que le dio el nombre de Pax Thien, descargó toda su furia en una publicación que escribió cuando tenía 16 años. “ ¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable ”, arrancó el joven su historia.

Brad Pitt junto a Maddox, Pax y Shiloh, en la premier de Unbroken Getty Images

“ No tenés ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia ”, agregó en relación a sus hermanos Maddox, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. “Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno . Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que... ¡Feliz día del Padre, ser humano jodidamente horrible!”, cerró su descargo.

El mensaje, que Pax le escribió al actor en la cuenta privada que usa de manera exclusiva con sus amigos y la gente de su entorno, estaba acompañado con una foto de Pitt con un premio Oscar. Como antecedente, cuatro años antes de esas palabras, los dos protagonizaron el escándalo donde el intérprete de Había una vez... en Hollywood fue denunciado por haber agredido en un jet privado a Jolie y a dos de sus hijos. Una fuente que habló con la revista People dijo sobre aquel episodio que Pitt supuestamente estaba borracho y Maddox había defendido a su madre.

Angelina Jolie y Brad Pitt atravesaron una turbia disputa legal por sus hijos AFP / Carl COURT - Archivo

Jolie solicitó el divorcio en 2016, dos años después de casarse y luego de aquel escándalo, que terminó con parte del FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles investigando lo sucedido. En un principio, la actriz asumió la custodia total de sus seis hijos, pero un nuevo acuerdo en 2021 les permitió pasar el 50 por ciento de su tiempo con Pitt. Sin embargo, la decisión fue revocada después de que trascendiera que el juez del caso tenía estrechas relaciones comerciales con Pitt.

Un doloroso mail con Pitt como remitente

un recuerdo de Brad Pitt en Venecia con sus hijos Maddox y Pax AP

En relación a los bienes del exmatrimonio, todavía protagonizan una batalla legal por un viñedo en Francia por un valor de 280 millones de euros. Es que Jolie vendió su mitad luego de alegar que ya no se sentía cómoda vendiendo alcohol y el actor decidió demandarla por esa acción. Según el protagonista de Bastardos sin gloria, ella había prometido no realizar ninguna venta sin su consentimiento, pero incumplió su palabra. Además, afirmó que Stoli y Shefler, la empresa que compró la porción de Jolie, había realizado una adquisición hostil. En su demanda, la estrella exige que se anule la venta. Al mismo tiempo, el actor recibió una demanda de 250 millones de dólares por parte de la antigua empresa de Jolie, Nouvel, que lo acusaba a él y a su equipo de hacer un uso indebido de los activos de Chateau.

A fines de agosto de este año, Jolie, que negó que existiera un acuerdo escrito que le prohibiera vender su participación sin la aprobación de Pitt, presentó una serie de documentos para respaldar su posición en el caso. Uno de ellos es el correo electrónico que envió a Pitt el 21 de enero de 2021 para informarle que quería dejar Chateau. El mensaje fue enviado a las 14:02 horas.

“Pongo esto por escrito para no emocionarme hablando”, escribió. “He llegado a una decisión dolorosa, con el corazón encogido, que quiero compartir con vos. Sabés cuánto deseaba comprar Miraval, como negocio familiar, como lugar para visitar juntos y como lugar para celebrar reuniones diplomáticas y humanitarias. Por encima de todo, es el lugar al que trajimos a casa a los mellizos y donde nos casamos sobre una placa en memoria de mi madre. Un lugar que albergaba la promesa de lo que podría ser y donde pensé que envejecería. Incluso ahora me resulta imposible escribir esto sin llorar. Voy a atesorar mis recuerdos de lo que fue hace una década”, continuó.

El viñedo se encuentra en la Provenza, al sur de Francia archivo

“Pero también es el lugar que marca el principio del fin de nuestra familia, y de un negocio centrado en el alcohol ”, sigue su carta. “He intentado mantenerme abierta al negocio, verlo como algo que podía ser positivo para nuestra familia, y por eso no me he alejado. Tenía la esperanza de que de algún modo se convirtiera en algo que nos mantuviera unidos y encontráramos luz y paz. Ahora veo que realmente querías que me fuera y seguramente te alegrará recibir este correo”.

Jolie dijo, además, que, si a Pitt no le gustaba esa propuesta, ella aceptaría una compra de su parte en la propiedad y el negocio. “En cualquier caso, creo que tenemos que seguir adelante para sanar y centrarnos en lo que une a nuestra familia y en lo que tenemos de positivo asociados. Y hacerlo rápidamente. Espero que podamos llegar a una decisión al respecto en privado, ya que no deseo exponer problemas familiares ni perjudicar los negocios de las familias implicadas”.

Brad Pitt y Angelina Jolie junto a todos sus hijos el día de su casamiento archivo

“No puedo empezar a expresar lo molesto que es para mí tener que llegar a este punto. Tu sueño para tu relación con el negocio y el alcohol es tuyo y lo has dejado dolorosamente claro. Te deseo todo lo mejor con el negocio y espero sinceramente que los niños piensen de otra manera sobre Miraval cuando sean mayores y te visiten allí. Pero Miraval para mí murió en septiembre de 2016, y todo lo que he visto en los años posteriores lo ha confirmado tristemente”, dijo sobre el final.

LA NACION