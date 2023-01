Quién quedará eliminado de Exatlón el 8 de enero

escuchar

La sexta edición del reality Exatlón México 2022 acabará en un par de semanas, donde los atletas demostrarán quién es el mejor. Las reglas de eliminación cambiaron recientemente rumbo a la gran final, por lo que muchos fans del programa de TV Azteca se preguntan cómo afectará esto a los participantes y quién será el eliminado de este domingo 8.

El youtuber Reality de Titanes se aventuró a averiguar el expulsado en la semana 14, donde solo dos competidores de los azules o rojos irán a duelo de eliminación. Según filtró en su canal con más de 123 mil suscriptores, sería Yamileth Escárcega, del equipo Rojo de Famosos. La sinaloense de 24 años se enfrentaría a su compañera la veracruzana Tzasna Carrasco en un duelo de eliminación reñido. El supuesto resultado se daría luego de una difícil competencia entre las rojas. Para Yamileth, el duelo sería casi imposible, dado que su compañera ya estaba blindada con cinco medallas.

Por otro lado, el canal de entretenimiento Mago Cósmico, especializado en filtraciones de reality shows, también descartó a Yamileth como una de las seis finalistas del programa. Estimó que serían Valeria Payén, Liliana Hernández, Tszana Carrasco, Dana Castro, Andrés Fierro, Josué Menéndez y Omar Esparza los que llegarían al último episodio de la temporada.

Fanáticos estiman que Yamileth Escárcega, del equipo rojo, será la eliminada del 8 de enero @ExatlonMx/Twitter

De esta manera, filtraron que supuestamente Andrés y Josué se enfrentarían por el título de varones, y Valeria y Liliana por el femenino.

Aunque hasta el momento son solo especulaciones, los fans del programa de Azteca Uno se pronunciaron en los comentarios para dar su opinión: “Todo está arreglado”, consideró una persona. Un usuario más que vio el video de Reality de Titanes se alegró de que Yamileth fuera la próxima eliminada, ya que, aparentemente, su participante favorita es Stephanie Solís, que actualmente intenta recuperarse de una lesión. En general, la mayoría de los comentarios apoyaron al equipo Azul de Contendientes, a quienes describieron como más “fuertes” y “divertidos”.

En ese sentido, un usuario opinó: “Nadie les regala a los azules. Vemos los programas y juegan a ganar o perder. Algunos tiros salen bien y otras veces no se les da. Los azules desde el principio demostraron ser mejores y, lastimosamente, dos atletas superbuenas salieron por lesiones. Si no, ya no habría varios rojos de los que están”.

Roberta de León, última eliminada de Exatlón México

El pasado domingo 1° de enero, la eliminada de Exatlón México 2022 fue Roberta, del equipo azul, después de una batalla contra Diana y Liliana. De este modo, De León dejó las playas y tierras del reality mexicano: “Quiero despedir a una mujer que ha caminado con nosotros durante las últimas ocho semanas (...). Hoy termina este gran sueño, y creo que es un gran premio”, afirmó Antonio Rosique, conductor del programa. “Ya eres parte de esta historia”. La ahora exparticipante dedicó unas palabras a los equipos mientras rompía en llanto, y también agradeció la oportunidad de participar en la competencia, tras dos años de intentos.

Roberta de León, del equipo azul, se despidió de Exatlón México @ExatlonMx/Twitter

Esta noche, los equipos se enfrentarán en una serie para ganar dos de tres duelos. Quien obtenga las dos primeras victorias, se salvará de la eliminación de alguno de sus integrantes. Según comentarios que circulan en redes sociales, los favoritos hasta ahora son Andrés Fierro, Yahel Castillo y Josué Menéndez.

