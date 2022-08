Quién será el ganador de la Casa de Los Famosos 2022, según el tarot

Falta poco para conocer al ganador de La Casa de los Famosos 2022. Quedan cuatro participantes: Ivonne Montero, Salvador Zerboni, Toni Costa y Nacho Cansano, pero solo uno de ellos logrará llevarse el premio de 200.000 dólares y salir como el campeón del reality show de habla hispana más famoso del momento. Si bien el público ya tiene a sus favoritos, las predicciones por parte de astrólogos no se han hecho esperar. Este es el veredicto que la tarotista Silvia Rioja dio para el próximo 8 de agosto, día en que finalizará la competencia.

La especialista predictiva habló sobre las energías que manejará cada uno de los participantes tanto dentro como fuera del set de grabación, una vez que termine La Casa de los Famosos. Especificó que algunos de ellos tendrán su aura baja por todo lo que vivieron dentro del programa, pero otros saldrán triunfantes y con un empoderamiento sobrenatural.

Una tarotista revela quién será el ganador de La Casa de los Famosos

En primer lugar, mencionó a Daniella Navarro, quien fue la quinta finalista y última eliminada del reality show. “Se siente fuerte y tiene la mentalidad totalmente clara”, dijo la tarotista. Lo que se aproximará para ella en los días siguientes será tomar decisiones en cuestiones amorosas: deberá elegir entre un amor nuevo y una relación del pasado. Hay que recordar que en sus últimos días en la casa se vio involucrada en un romance con Nacho, por lo que tendrá que manifestar su elección.

La también astróloga de Telemundo especificó que para Nacho las cosas son distintas, ya que él considera que debe ganar el premio y podría usar todas las estrategias que tiene en mente para obtenerlo. “Cuando salga del programa tendrá un choque de realidad que no se esperaba, porque sus expectativas eran muy altas”.

Sobre Ivonne Montero, quien se ha consolidado como una de las rivales más fuertes de la competencia, la astróloga consideró que es la que tiene más poder interno y que ella lo sabe, por lo que trasmitirá ante el público esa fuerza mental hasta llegar a sus últimas instancias en La Casa de los Famosos.

Salvador Zerboni también es uno de los favoritos del público, pero a él le espera un arduo trabajo interno. Riojas destacó que todo lo que le sucedió al mexicano dentro del programa será suficiente para que desee tomarse un descanso del mundo del espectáculo, al menos por un tiempo.

Adamari López habla sobre la participación de Toni Costa en La Casa de los Famosos

Finalmente habló de Toni Costa, a quien la astróloga no visualizó como el posible triunfador, ya que sus cartas le indicaron que se siente retenido. En sus palabras, tiene mucha energía y potencial mental, pero no sabrá utilizarlo para llevar a cabo sus estrategias. Además, aseguró que la energía que él maneja es inteligente porque se deja llevar por la intuición, pero no será suficiente.

¿Quién ganará La Casa de los Famosos 2022, según el tarot?

Silvia Riojas especificó que el ganador se definirá por la energía mental y el positivismo que transmita a los demás. En este caso, sería Ivonne Montero la que se lleve los 200.000 dólares en La Casa de los Famosos 2022, dado que “es la que tiene la mejor energía y lo que tiene adentro es lo que atrae”, de acuerdo con las cartas de la tarotista.