Raquel Reyes, la niña latina elegida como la “Muñeca del año 2026″ para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

En el Mes de la Herencia Hispana, American Girl celebra la diversidad con Raquel Reyes, una muñeca latina que refleja raíces mexicanas y estadounidenses. El personaje está inspirado en una niña de diez años que vive en Kansas City y es descendiente directa de la legendaria Samantha Parkington, una de las primeras muñecas de la marca.

La historia de Raquel Reyes, la niña latina elegida como la muñeca 2026

Raquel Reyes es una niña de diez años que vive en Kansas City, Missouri, con su familia. Sus padres son mexico-americanos y su familia es dueña de la mejor tienda de paletas de la ciudad, Paleta-Palooza, destacó el sitio American Girl.

Los padres de Raquel, Leo y Julia Reyes, son descendientes de Samantha Parkington y mexicano-estadounidenses. La familia también está integrada por su hermano, Sol Reyes, de 7 años, y su perrita Luzita, una pomerania rescatada, además de otros familiares.

Raquel tiene un diario donde escribe sobre sus viajes familiares, su participación como DJ en un concurso de talentos, su juego de pickleball y sus preparativos para una boda familiar. También cuenta su pasión por el rescate de animales y narra la ocasión en la que ella y su prima ayudaron a salvar a un delfín varado y a su cría, destacó People.

La muñeca forma parte de la línea de personajes contemporáneos de la marca Mattel, que muestran una amplia variedad de orígenes e intereses y reflejan lo que significa ser una niña estadounidense en la actualidad. El personaje de la Chica del año ofrece a las jóvenes un modelo a seguir cuya valentía y amabilidad inspiran vínculos significativos con la familia, los amigos y la comunidad.

American Girl celebra el Mes de la Herencia Hispana con una muñeca llamada Raquel Reyes (Instagram/@americangirlbrand)

En el 25º aniversario de la serie Chica del año, Raquel une el pasado y el presente para generaciones de seguidores y marca el inicio de una nueva era de narración, justo cuando American Girl se prepara para celebrar su 40º aniversario en 2026, destacó MarketScreener.

Datos curiosos sobre la muñeca Raquel

El animal favorito de Raquel es el delfín , porque es muy sociable y nada en grupos llamados manadas.

, porque es muy sociable y nada en grupos llamados manadas. La música es una parte importante de la herencia mexicana de Raquel . Creció escuchando éxitos de la música latina con su abuela Rosie, desde cumbias hasta baladas clásicas mexicanas.

. Creció escuchando éxitos de la música latina con su abuela Rosie, desde cumbias hasta baladas clásicas mexicanas. Las paletas son un postre helado de fruta tropical fresca con sabores tradicionales mexicanos como limón, canela y chile rojo. El sabor favorito de Raquel es sandía .

fresca con sabores tradicionales mexicanos como limón, canela y chile rojo. El sabor favorito de Raquel es . El pickleball es un deporte social, ideal para dos o cuatro jugadores. Los saques se hacen por debajo de la mano y la pelota debe botar una vez en cada lado antes de que los jugadores puedan comenzar a volear.

es un deporte social, ideal para dos o cuatro jugadores. Los saques se hacen por debajo de la mano y la pelota debe botar una vez en cada lado antes de que los jugadores puedan comenzar a volear. La familia de Raquel viaja a Sandy Point Harbor , localidad ubicada en el estrecho de Long Island, para su reunión familiar. Es un encantador pueblo costero en la costa este.

, localidad ubicada en el estrecho de para su reunión familiar. Es un encantador pueblo costero en la costa este. Raquel y Harper visitan una antigua mansión familiar en Mount Bedford, Nueva York, el mismo lugar donde creció Samantha Parkington a principios del siglo XX.

Dónde explorar el mundo de Raquel

Los seguidores pueden conocer el mundo de Raquel en la tienda American Girl, donde se ofrece toda la colección. Además, hay peinados temáticos para niñas y muñecas, eventos especiales de la Chica del año, menús inspirados en Raquel y más actividades.

Raquel Reyes representa una niña moderna, divertida y que está orgullosa de sus raíces (Instagram/@americangirlbrand)

La muñeca se puede adquirir en la página de American Girl. La versión de 18 pulgadas (45 centímetros), que incluye su diario, cuesta US$135. También se pueden comprar accesorios adicionales.

Por otra parte, el debut de Raquel puede verse en el video oficial de Family Forever en YouTube y YouTube Kids. El sencillo también estará disponible en todas las principales plataformas de música a partir del 19 de septiembre.