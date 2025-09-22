En Florida: qué significa si una serpiente aparece en tu casa

En Florida, encontrar una serpiente dentro de casa es más común de lo que muchos creen, especialmente durante cambios de estación o tras tormentas. Estos reptiles aprovechan cualquier abertura en cimientos, puertas, ventilaciones o espacios de acceso.

Si una serpiente aparece en tu casa en Florida, no es motivo de alarma profunda, pero sí se tienen que tomar las precauciones necesarias. La presencia de una serpiente en casa puede significar que busca refugio o alimento. Aunque también hay otras razones.

Una recomendación de los expertos es mantener bajo control las plagas, guardar los alimentos de mascotas y las semillas para aves en recipientes herméticos Unsplash

En el cálido y húmedo clima de Florida, los hogares representan un refugio ideal para las serpientes. Según Wild Life Works, estos son los principales significados por los cuales un reptil puede ingresar a una vivienda:

Fuentes de alimento: estas especies son depredadoras naturales y se alimentan de pequeños mamíferos, como ratones y ratas, así como de insectos y anfibios. La presencia de infestaciones de roedores incrementa significativamente la probabilidad de que las serpientes se acerquen.

Qué hacer si se encuentra una serpiente dentro de la casa

Al encontrar una serpiente dentro del hogar, la forma de actuar es determinante tanto para la seguridad personal como para prevenir daños a la propiedad:

La presencia de una sola serpiente puede indicar una actividad más amplia en el entorno, por lo que se aconseja contactar a un profesional para evaluar posibles signos de infestación Pexels

Mantener la calma y guardar distancia: la mayoría de los reptiles no muestran agresividad a menos que se sientan amenazadas. Se recomienda evitar movimientos bruscos y no intentar capturarlas por cuenta propia.

La FWC solicita al público reportar avistamientos de la serpiente arcoíris, una rara especia de serpiente no venenosa FWC

Cómo prevenir que las serpientes ingresen al hogar

El método más efectivo de abordar un problema de serpientes es prevenir su ingreso a la vivienda. A continuación, se detallan estrategias para hacer que un hogar sea menos atractivo para estos animales:

Sellado de puntos de entrada: es fundamental inspeccionar y sellar cualquier abertura, grieta o hueco en cimientos, puertas, ventanas y techos.

