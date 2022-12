Recibió un enigmático mensaje y descubrió algo que le cambió la vida: “Revisa tu ADN”

escuchar

Lane retrató en su historia un hecho digno de una telenovela. Aparentemente, una serie de palabras tuvieron el poder de cambiar su vida por completo y de dejarle una gran incertidumbre. En primera persona, recordó cuando se dio cuenta de que su padre biológico no era quien ella pensaba. Todo se habría desencadenado por un mensaje de texto.

A través de su cuenta de TikTok @laneiscool14, la joven habló de cómo supo “la verdad”. En una serie de videos, dijo que recibió un mensaje de un desconocido con una petición muy específica: “Hola, Lane. Creo que es muy importante que te hagas una prueba de ADN y revises tus coincidencias de ADN”. Ahí también se anexaba la liga a una página que se encarga de hacer exámenes de este tipo.

Si bien la mujer no le dio nada de credibilidad a lo que le había llegado, consultó con una de sus amigas, quien le recomendó dar una respuesta simple: “¿Quién eres?”. Desde entonces, las cosas se complicaron, hasta que se encontró con algo inimaginable que la hizo cuestionarse todo lo que sabía sobre su origen.

Una joven descubrió quién era su padre biológico y se viralizó en Tiktok

Primero, sostuvo una conversación con el extraño y después decidió ir con su madre en búsqueda de la verdad. Según la también tiktoker, esta le habría revelado que tuvo una aventura de “solo un fin de semana” cuando estaba en la universidad: “Ordené un test inmediatamente y seis semanas después obtuve los resultados y descubrí que este hombre… es mi padre”, continuó. Tras conocer la verdad, supo que su papá biológico vivía en California y era de origen británico.

Al indagar en los recuerdos de su familia, Lane encontró que su madre le había enviado una tarjeta de Navidad a su papá cuando apenas tenía dos años. Al saber el nombre de su hija, este habría comenzado a buscarla en internet año tras año con la esperanza de tener noticias.

Según la creadora de contenido, intentó establecer comunicación vía mail con su madre, pero ella le pidió que no las contactara más y las dejara en paz. No obstante, no se dio por vencido y desde entonces comenzó a seguirla en redes: “Él me vio tener novios, casarme, tener bebés, todo”, aseguró Lane al compartir un collage donde se veía el parecido con su papá.

Lane supo quién era su papá biológico gracias a un mensaje TikTok /@laneiscool14

En un segundo video, la mujer aseguró que esta revelación le cambió la vida por completo. Ahora su familia creció, ya que tiene dos hermanas menores por parte de su padre biológico. Incluso una de ellas tiene casi la misma edad que uno de sus hijos.

Una joven descubrió quién era su padre biológico y se viralizó en Tiktok (parte 2)

Rompe lazos con su “vieja” familia

Como era de esperarse, esta noticia le cambió la vida. Lane confirmó que la relación con su madre terminó tras descubrir este hecho, aunque no fue lo único que influyó. “Ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer”, contó.

Finalmente, habló sobre el encuentro con su papá biológico. Desde su perspectiva, no fue como esperaba porque la relación era inexistente. Sin embargo, cree que el futuro que tienen por delante será suficiente para cambiar su situación.

