Los mensajes más insólitos que empleados de restaurantes les dejaron a sus clientes en los tickets

Con el intenso trabajo en un restaurante, cafetería o tienda, que moviliza de un lado a otro a los empleados, resulta extraño pensar en el hallazgo de una nota personalizada en el ticket de compra. Sin embargo, varios se encontraron con sorpresas y se dedicaron a compartirlo en las redes sociales, pero no todas fueron tan positivas.

Manejar una caja registradora podría parecer una actividad aburrida y tediosa. Quizás por eso algunos empleados han tomado libertad creativa para darle la vuelta a un mal día y alegrar a los clientes o simplemente recordarls frases memorables de películas o de shows de comedia.

Salir a comer con un niño pequeño no siempre termina con drama y así lo demostró un cliente Boredpanda - Boredpanda

Así lo comprueban los testimonios recopilados por el sitio Boredpanda. Para los padres de niños pequeños, una salida a comer puede significar una tarde de pesadilla por mal comportamiento o salir del restaurante con una sonrisa en la cara por un reconocimiento del mesero. Una madre compartió que la buena conducta de su hija le valió un pequeño descuento indicado en el ticket.

El empleado de una tienda de donas decidió utilizar el espacio sobrante de un recibo para un divertido mensaje Boredpanda - Boredpanda

Un empleado publicó con orgullo que, tras recibir la asignación de controlar la caja registradora de la tienda de donas en la que trabaja, decidió añadir un mensaje con humor al final de cada recibo: “Compré una dona y me dieron un recibo por la dona. Yo no necesito un recibo por la dona. Te doy dinero, me das la dona y fin de la transacción. No necesitamos involucrar tinta y papel en esto. No puedo imaginar un escenario en el que tenga que comprobar que compré una dona”, se trata de una cita del comediante Mitch Hedberg y probablemente se convirtió en un papel que el cliente desee conservar para contarlo.

Este café despide a sus clientes recordando una frase de la popular película Matrix Boredpanda - Boredpanda

Si bien la mayoría de los recibos solo incluyen frases de cortesía para los compradores debajo de la cifra pagada, en una cafetería decidieron mostrar su fanatismo por la película Matrix al añadir una cita muy representativa: “Wake up, Neo. The Matrix has you”, se lee al cierre de la nota.

Este negocio de cómics se encarga de que sus clientes se vayan con una sonrisa y de paso dejen una buena reseña Boredpanda - Boredpanda

La cantidad de tickets agradables y divertidos que compartieron podría incentivar a que la próxima vez que alguien visite un establecimiento lea con total detalle el contenido del papel que generalmente termina en la basura un minuto después de la compra. En una tienda de cómics, apuntaron a las buenas reseñas al escribir: “Has comprado algo en Legend Comics & Coffee. Viviste un gran momento y nosotros fuimos muy encantadores”.

El mensaje de este recibo, en contra de los fans de twilight, fue muy criticado Boredpanda - Boredpanda

Entre las evidencias de los clientes que provocaron risa, uno de los recibos fue más bien polémico y provino de un restaurante. El cliente pagó por un plato de pasta con pesto y pollo y en el ticket estaba escrita la siguiente frase: “Todas las propinas están destinadas a la fundación Mata -a-un fan de Twilight”. Aunque a algunos de los lectores de Boredpanda les causó gracia, otros creyeron que eso estaba fuera de lugar incluso tratándose de una broma.

El lanzamiento de un videojuego de Pokemon en una tienda estadounidense fue anunciado con un complejo dibujo en un recibo Boredpanda - Boredpanda

Un comprador se tomó el tiempo de apreciar y compartir el arte que diseñaron en un recibo de Bull Moose. La tienda de discos incluyó un dibujo de Pikachu para anunciar a los clientes el lanzamiento de un videojuego.

Las fotografías de los recibos comprueban que los empleados pueden recompensar una buena actitud, incluso en una breve interacción, o que los divertidos pueden ser los compradores al usar un largo recibo de CVS como bufanda.

LA NACION