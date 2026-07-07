Ya es oficial: el exlíder del Cartel de Sinaloa, aliado del Chapo Guzmán, aceptó la prisión perpetua en EE.UU.

Ismael “El Mayo” Zambada, considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa y aliado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reapareció en un tribunal federal de Nueva York y aceptó que será condenado a prisión perpetua en Estados Unidos. La decisión fue comunicada por sus abogados en un escrito presentado ante el juez Brian M. Cogan, a pocas semanas de la audiencia en la que se formalizará la sentencia.

El Mayo Zambada aceptó la cadena perpetua en Estados Unidos

De acuerdo con documentos judiciales difundidos por EFE, la defensa informó que el capo mexicano se declaró culpable de los cargos en su contra con pleno conocimiento de que la consecuencia legal sería una pena de prisión de por vida.

Los abogados señalaron que no solicitó una sanción inferior a la prevista por la ley ni intenta negociar beneficios con las autoridades. También remarcaron que, desde su llegada a Estados Unidos, manifestó su intención de asumir responsabilidad por los delitos que le fueron atribuidos.

Según el escrito, evitó presentar recursos previos al juicio y optó por no extender el proceso judicial, una decisión que, de acuerdo con la defensa, permitió ahorrar tiempo y recursos al sistema federal.

Qué pidió la defensa de El Mayo Zambada, aliado del Chapo Guzmán

Si bien aceptó pasar el resto de su vida en prisión, los abogados solicitaron que el juez tenga en cuenta determinadas condiciones para el cumplimiento de la pena.

Entre los principales pedidos difundidos por EFE figuran:

Que no sea enviado a una prisión federal de máxima seguridad.

Que se consideren sus problemas de salud vinculados con la edad.

vinculados con la edad. Que reciba atención médica adecuada durante su encarcelamiento.

adecuada durante su encarcelamiento. Que el juez emita recomendaciones sobre el establecimiento penitenciario donde permanecerá detenido.

La defensa también aclaró que el histórico líder criminal no brindó “asistencia sustancial” a las autoridades estadounidenses y que tampoco tiene previsto hacerlo en el futuro para obtener una eventual reducción de la sentencia.

Ismael "El Mayo" Zambada permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn Federal Bureau of Prisions (BOP)

Cómo llegó El Mayo Zambada a Estados Unidos

La captura del jefe del Cartel de Sinaloa en julio de 2024 provocó una fuerte repercusión tanto en México como en EE.UU. El narcotraficante llegó a territorio estadounidense junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán.

Según la versión presentada por sus abogados y posteriormente reconocida por Guzmán López ante la Justicia estadounidense, Zambada fue engañado y trasladado contra su voluntad en una aeronave privada que aterrizó cerca de El Paso, Texas.

Tras el aterrizaje, agentes federales tomaron custodia del líder criminal, cuya detención puso fin a décadas de actividad clandestina al frente de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del continente.

El arresto también generó tensiones internas dentro del grupo criminal y abrió una nueva etapa en las investigaciones relacionadas con las rutas de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Cuándo conocerá El Mayo Zambada su sentencia definitiva

Según EFE, la audiencia de sentencia está programada para el próximo 20 de julio en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York. Ese día, el juez Brian M. Cogan deberá formalizar la condena y analizar las recomendaciones presentadas por la defensa respecto del lugar donde cumplirá la pena.

Joaquín "El Chapo" Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua. Foto: DEA, Wikimedia Commons

De acuerdo con Univision, el histórico narcotraficante enfrenta el tramo final de uno de los procesos judiciales más polémicos vinculados al crimen organizado. La audiencia pondrá fin al expediente y confirmará las condiciones bajo las cuales pasará el resto de su vida bajo custodia federal en EE.UU.