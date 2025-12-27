Récords climáticos en EE.UU. en 2025: todos los fenómenos inusuales que atravesó el país durante el año

Estados Unidos atravesó este 2025 episodios climáticos extremos que rompieron marcas históricas de temperatura, precipitaciones, impacto económico y riesgos para la población. Se presentaron olas de calor sin precedentes, inundaciones repentinas mortales, incendios devastadores y una temporada de huracanes inusual sin impactos directos.

Incendios históricos en el sur de California

Durante enero de 2025, el sur de California vivió una de las temporadas de incendios más devastadoras jamás registradas. Los fuegos de Palisades y Eaton, impulsados por vientos Santa Ana con intensidad comparable a la de un huracán, arrasaron amplias zonas de Los Ángeles y sus alrededores, lo que afectó comunidades enteras como Altadena y Pacific Palisades.

Los incendios en California durante enero de 2025 devastaron 16.000 estructuras Ethan Swope - FR171736 AP

De acuerdo con los registros citados por EcoFlow, el impacto humano y territorial fue inédito:

Más de 16.000 estructuras quedaron destruidas , entre viviendas, edificios públicos y propiedades comerciales.

, entre viviendas, edificios públicos y propiedades comerciales. Aproximadamente 482 personas murieron por causas directas e indirectas asociadas a los incendios.

por causas directas e indirectas asociadas a los incendios. Se reportaron más de 3000 heridos en distintos puntos de la región.

Este episodio se convirtió en el evento de incendios forestales más costoso jamás registrado en Estados Unidos.

Inundaciones repentinas sin precedentes en Texas

Entre el 4 y el 7 de julio, el feriado por el Día de la Independencia terminó en tragedia en Texas Hill Country. Un sistema meteorológico poco habitual, conocido como vórtice convectivo de mesoescala, descargó más de 20 pulgadas (50,8 centímetros) de lluvia en menos de seis horas, lo que provocó inundaciones repentinas extremadamente violentas en una región poco acostumbrada a este tipo de eventos.

Al menos 135 personas murieron en las inundaciones de Texas en julio de 2025 JIM VONDRUSKA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El fenómeno tomó por sorpresa a autoridades y residentes. Según la información recopilada por EcoFlow, el río Guadalupe protagonizó un ascenso récord.

El nivel del río subió 26 pies (7,9 metros) en apenas 45 minutos.

En menos de 90 minutos, el aumento total superó los 31 pies (9,4 metros).

La crecida generó una pared de agua que avanzó al amanecer sin advertencia previa.

El saldo humano fue devastador: al menos 135 personas murieron, entre ellas 27 campistas y consejeros del campamento Mystic, en su mayoría niñas.

Este episodio quedó registrado como la inundación repentina en zonas interiores más letal en casi 50 años y estableció un récord de velocidad de ascenso del agua en este tipo de eventos en Estados Unidos.

Olas de calor históricas en el noreste y el Medio oeste

Junio de 2025 fue escenario de dos domos de calor consecutivos que afectaron a gran parte del noreste y el medio oeste. Aunque estos fenómenos se volvieron más frecuentes en los últimos años, los de este año se destacaron por romper récords absolutos de temperatura y humedad en varios estados.

Siete estados rompieron sus máximas históricas de temperatura durante 2025 MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Siete estados superaron sus máximas históricas para el mes de junio.

Connecticut alcanzó los 103°F (39,4°C).

alcanzó los 103°F (39,4°C). Maine llegó a 105°F (40,6°C), pulverizando su marca anterior.

llegó a 105°F (40,6°C), pulverizando su marca anterior. Massachusetts registró 104°F (40°C).

registró 104°F (40°C). Nuevo Hampshire alcanzó los 102°F (38,9°C).

alcanzó los 102°F (38,9°C). Nueva York llegó a 104°F (40°C) en zonas del interior.

llegó a 104°F (40°C) en zonas del interior. Rhode Island marcó 101°F (38,3°C).

marcó 101°F (38,3°C). Vermont también alcanzó los 101°F (38,3°C).

Además, se establecieron récords de duración del calor. En Burlington, Vermont, hubo nueve días consecutivos por encima de 90°F (32,2°C), mientras que en Caribou, Maine, se registraron cinco jornadas seguidas con temperaturas superiores a ese umbral, algo inédito para esa latitud.

Récords de nieve y frío inusual en el sur de EE.UU.

Mientras algunas regiones se sofocaban, otras vivieron un invierno inesperado. El 21 de enero, una tormenta de nieve histórica cubrió la costa norte del Golfo de México. Según informó Newsweek con datos del Servicio Meteorológico Nacional, se quebraron récords que llevaban casi 130 años vigentes.

En Mobile , Alabama , se acumularon 7,5 pulgadas (19 centímetros) de nieve en dos días.

, , se acumularon 7,5 pulgadas (19 centímetros) de nieve en dos días. En Pensacola, Florida, la cifra llegó a 8,9 pulgadas (22,6 centímetros), lo que triplicó la marca previa.

El frío también dejó huella: en Mobile descendió hasta 6°F (-14,4°C), mientras que Pensacola alcanzó los 13°F (-10,6°C), valores extremadamente bajos para la región.

Una temporada de huracanes que no tocaron tierra en EE.UU.

Este 2025 fue el primer año desde 2015 sin impactos directos de huracanes en el territorio continental de Estados Unidos. A pesar de la formación de 21 tormentas con nombre y 11 huracanes en el Atlántico, ninguno tocó tierra.

Se formaron 11 huracanes en el Atlántico durante 2025, pero ninguno tocó tierra continental, algo que no pasaba desde 2015 NOAA

EcoFlow destacó que la temporada produjo tres huracanes de categoría 5, entre ellos Melissa, que alcanzó vientos sostenidos de 185 millas por hora (298 km/h) sin llegar a impactar la costa estadounidense.