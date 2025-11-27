La razón por la que ningún huracán del Atlántico tocó tierra en EE.UU. por primera vez en una década

La temporada de huracanes de 2025 avanza hacia su final oficial, el 30 de noviembre, con un hecho inesperado: por primera vez en diez años, ningún ciclón del Atlántico impactó directamente en el territorio continental de Estados Unidos.

Una temporada de huracanes marcada por desvíos inesperados

Durante la mayor parte del 2025, los sistemas que se formaron en el Atlántico parecieron seguir trayectorias tradicionales, al avanzar desde zonas cercanas al ecuador con dirección oeste.

Sin embargo, al aproximarse a la costa de Estados Unidos, todos comenzaron a girar hacia el norte y luego al este, para alejarse de tierra firme sin concretar impactos significativos.

Melissa fue el huracán más potente de la temporada; no tocó tierra en Estados Unidos, pero sí en Jamaica NOAA

Greg Postel, especialista de The Weather Channel citado por CBS News, describió el patrón con claridad: “Comenzaron a girar hacia el norte, lejos del litoral estadounidense, una y otra vez”.

Los meteorólogos definieron esta conducta reiterada como la “recurvatura”, un comportamiento que se da cuando un huracán se arquea hacia mar abierto en lugar de seguir su desplazamiento hacia zonas continentales.

Aunque el comportamiento no es desconocido, sí resultó extraordinario que se repitiera de manera tan insistente durante una misma temporada.

Los elementos atmosféricos que cambiaron el rumbo de los huracanes en 2025

En 2025 se formaron 13 tormentas con nombre propio y cinco huracanes, entre ellos Melissa, que golpeó a Jamaica como uno de los ciclones más intensos jamás registrados en el Caribe. Sin embargo, ninguno alcanzó a Estados Unidos.

La única excepción fue la tormenta tropical Chantal, que tocó tierra en julio en Carolina del Sur, lo que causó inundaciones repentinas y seis fallecimientos. No obstante, no lo hizo con la potencia de huracán.

Los huracanes que se formaron en 2025 se recurvaron hacia aguas abiertas ZoomEarth

Los científicos explicaron que el componente decisivo detrás del desvío constante de estos fenómenos climáticos fue la presencia de un amplio sistema de baja presión en altura sobre el este de EE.UU.

Matthew Rosencrans, principal pronosticador de huracanes del Climate Prediction Center, detalló a CBS News que esa gran depresión atmosférica actuó como un mecanismo de arrastre: recogió cada ciclón y lo obligó a girar hacia latitudes más altas antes de que pudiera avanzar hacia el Golfo de México o el Caribe, donde las probabilidades de impacto suelen aumentar drásticamente.

La tormenta tropical Chantal fue la única que tocó tierra en Estados Unidos durante 2025 ZoomEarth

Los antecedentes: otras temporadas sin huracanes que impacten en EE.UU.

Si bien una temporada sin impactos directos es poco común, no es inédita. El registro histórico citado por la NOAA muestra que desde 1990 hubo varios años sin huracanes que toquen tierra en Estados Unidos, incluidos 2000, 2001, 2006, 2009, 2010, 2013 y 2015.

Sin embargo, la ausencia de afectaciones en 2025 contrasta con temporadas de alta actividad reciente. En 2024, por ejemplo, hubo cinco huracanes con impacto directo en EE.UU.

AccuWeather subrayó que la combinación de los patrones atmosféricos y la llegada oportuna de frentes fríos fue determinante para evitar impactos. Jonathan Porter, su jefe de meteorología, señaló que “el país se benefició de una mezcla de condiciones atmosféricas únicas y de mucho azar para atravesar el período de mayor actividad sin un solo impacto”.

A pesar de la ausencia de impactos directos en la costa, en la temporada de huracanes de 2025 se formaron un total de 13 tormentas con nombre propio y cinco huracanes en la cuenca del Atlántico Zoom Earth

El alivio, sin embargo, no borró las consecuencias del resto de los fenómenos del año. Aunque Estados Unidos se mantuvo al margen de los huracanes, sí registró daños por oleaje extremo generado por ciclones que pasaron cerca.

Un ejemplo es Erin, que provocó erosión severa en playas desde Florida hasta el Atlántico medio, además de derrumbes de viviendas en zonas vulnerables de Carolina del Norte.