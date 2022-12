Recuperó su valija en el aeropuerto y el momento se hizo viral

escuchar

Al caos normal en los aeropuertos por las fechas de celebración en Estados Unidos hay que sumarle el infortunio de la tormenta invernal, que golpeó con fuerza buena parte del país desde la semana pasada. Miles de viajeros llegaron a las terminales con la intención de pasar la Navidad con sus seres queridos, pero se encontraron con incontables vuelos cancelados debido a la situación climática.

Aunado a los retrasos y las cancelaciones que arruinaron las fiestas, otra parte de los pasajeros llegaron a destino pero sin equipaje, mientras las valijas se acumulaban en los aeropuertos sin nadie que los reclamara. El desastre en la logística por los imprevistos ocasionó que mucha gente debiera esperar por horas, incluso días, para recuperar sus pertenencias.

A través de TikTok, CBS compartió el momento en el que un hombre grita de alegría al recuperar su equipaje. Alrededor de la cinta transportadoras en el Aeropuerto de Chicago y con decenas de personas como testigos, expresó su satisfacción: “Perdón, ha sido una semana difícil”, gritó a los presentes, quienes no fueron indiferentes y hasta aplaudieron.

Frente a la cámara del medio, el viajero expresó emocionado: “No veía esta maleta desde hace una semana. He estado usando ropa de otras personas. Quiero usar la mía. ¡Es el fin de semana de Año Nuevo!”, aulló. “¡Ahora voy a salir y voy a festejar como si fuera 2023!”, añadió, parafraseando la famosa canción de Prince “1999″.

En los comentarios, los usuarios compartieron su felicidad: “Gritó como si hubiera ganado la lotería, ¡vamos chico! , “Este hombre va a tener la mejor fiesta de Año Nuevo”, “Necesito ser amiga de un tipo como él”, “Estoy feliz por él y espero que todos los que están en su situación puedan recuperar su equipaje”.

Shana Schifer, viajera de Chicago, revisa valijas no reclamadas de Southwest Airlines en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, el 29 de diciembre (Foto AP/Rick Bowmer)

Desde hace un par de meses, con el fin de las restricciones por la pandemia y la reducción de los contagios en comparación con los períodos críticos, se anticipó que esta temporada sería la más activa y exigente para los aeropuertos en dos décadas. Aunque existieron previsiones para reducir el caos, el clima cambió los planes.

Un pasajero enojado con la aerolínea Southwest expresó su molestia en Twitter por dos imprevistos que se aunaron para crear la peor combinación: “Pésimo servicio al cliente. Este 24 [de diciembre] no solo cancelaron mi vuelo y me perdí la Navidad [con mis seres queridos]; ahora mi equipaje no está en ningún lado. ¿Alguien puede ayudarme? Todos los regalos están ahí, es lo mínimo que pueden hacer ahora, luego de haberme hecho pasar la Navidad en el aeropuerto”.

Ese fue solo un ejemplo de las miles de quejas que se han acumulado en los últimos días. Otros pasajeros tenían reclamos más serios porque incluso después de 14 horas de espera por un vuelo cancelado, no pudieron recuperar equipajes en los que llevaban medicamentos para sus hijos.

Aun cuando las peores condiciones climáticas quedaron atrás, algunas aerolíneas siguen trabajando a marchas forzadas para hacerle frente a la crisis de pasajeros varados y maletas apiladas en destinos equivocados.

