Regalos de última hora: Amazon tiene los 5 mejores regalos navideños por menos de US$50

Las fiestas navideñas suelen ser costosas, sobre todo cuando se trata de hacer regalos a familiares o amigos. Sin embargo, en estas fechas es posible encontrar descuentos en cientos de productos, especialmente en línea y en plataformas como Amazon.

Cuáles son los mejores cinco regalos por menos de 50 dólares en Amazon

La plataforma ofrece numerosas alternativas por menos de 50 dólares para resolver regalos de último momento. Las opciones incluyen ropa de invierno, utensilios de cocina, productos electrónicos y libros.

Amazon cuenta con ofertas para regalos de Navidad de último minuto (Unsplash)

De acuerdo con AOL, estos son los mejores obsequios en Amazon por menos de 50 dólares:

Amazon Fire TV Stick HD: Cuesta 35 dólares y permite acceder de forma sencilla a plataformas de streaming, como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras, ya que se conecta directamente al televisor.

Ideal para quienes disfrutan del jardín y pequeñas reparaciones. La mini motosierra Seesii de seis pulgadas cuesta 34 dólares. Los usuarios valoran su tamaño compacto y su batería. Incluye una hoja de 15 centímetros, gafas de seguridad, caja de almacenamiento y una cadena de repuesto. Juego de cuchillos: El set Astercook ofrece 13 piezas —entre ellas cuchillo de chef, rebanador, sanoku, panero, multiusos, pelador y tijeras— con recubrimiento antioxidante. Su precio es de 50 dólares.

Por 40 dólares se pueden adquirir los JBL Tune Flex, que cuentan con cuatro micrófonos para llamadas y hasta 32 horas de batería. El estuche permite sumar dos horas adicionales de uso con solo diez minutos de carga. Cafetera personal: La cafetera monodosis Keurig K-Mini Mate, de 50 dólares, es una opción para espacios reducidos. Funciona con cápsulas K-Cup y prepara tazas de hasta 355 ml.

Otras ofertas para regalos de última hora por menos de 50 dólares

Amazon también ofrece alternativas para distintos gustos: muñecas que hablan y cantan de la línea oficial de la Sra. Rachel (16 dólares); una manta eléctrica Bedsure de 50 x 60 centímetros con temporizador y niveles de calor (48 dólares); una gorra para aliviar la migraña, que se enfría y se coloca durante los episodios de dolor (18 dólares); un reloj para mujer Anne Klein (28 dólares).

Se puede encontrar una manta eléctrica por menos de 50 dólares en Amazon (amazon)

Para los más pequeños hay un juego de construcción magnético Magna-Tiles de 20 piezas, por apenas 24 dólares. O si se piensa salir de viaje, ya sea para rastrear la maleta o proteger las llaves, por solo 24 dólares se puede conseguir un Apple AirTag, que se utiliza con el smartphone, de manera fácil, basta con sincronizar el dispositivo en el celular.

Dónde conseguir los árboles de Navidad más baratos

En Estados Unidos, Five Below anunció en su sitio web que cuenta con los árboles de Navidad más baratos del país, que van desde los siete hasta los 35 dólares. Los productos más accesibles, por lo general, son los más pequeños, de cerca de 1,2 metros, mientras que los más costosos son los más grandes y fáciles de instalar.

Dollar Tree tiene árboles de Navidad que se venden desde los US$6 hasta los US$2O, según el tamaño y calidad (Dollar Tree)

En Dollar Tree, también se pueden conseguir árboles navideños económicos, con precios que van desde los 10 hasta los 20 dólares, con artículos que miden desde un metro, hasta de 1,8 metros.