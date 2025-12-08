La minicasa inspirada en un refugio costero que Amazon vende en 55.000 dólares

Una minicasa se vende en Amazon por menos de 55.000 dólares, en medio del auge de las viviendas prefabricadas y ‘mobile home’, que adquirieron gran popularidad en Estados Unidos. Los interesados pueden comprarla en la plataforma online y recibirla lista para mudarse.

Cómo es la casa que Amazon ofrece por menos de US$55.000 y es de origen chino

Los diseños minimalistas se convirtieron en una tendencia en el mercado inmobiliario estadounidense, dado que permiten una mayor flexibilidad para quienes buscan reducir costos en las viviendas y trasladarse de forma más sencilla de un lado a otro. Entre sus ofertas, Amazon publicó una propiedad por un precio más bajo que el promedio y su disposición es furor entre los potenciales compradores.

La vivienda presenta un montaje sencillo y rápido para su instalación amazon.com

La vivienda tiene 31 metros cuadrados y su exterior es de material panel sandwich en tonos blancos. Con una base de madera y aleación de acero, esta casa producida en China es resistente al agua y presenta una puerta con bisagras moderna.

Sus dimensiones son de 6,22 metros de profundidad, 3,20 metros de ancho y 2,81 metros de alto. Con un peso de poco más de dos toneladas, su valor en Amazon es de US$52.500.

La decoración y disposición de la minicasa que se vende en Amazon por menos de US$55.000 amazon.com

Esta propiedad cuenta con dos habitaciones espaciosas, un baño y una cocina, y se define en la plataforma como “ideal para aquellos que buscan viviendas asequibles, casas de vacaciones o vida temporal”.

Características adicionales de la minicasa que es furor en Amazon

La casa tiene materiales ecológicos, al estar fabricada principalmente con madera de alta calidad, con una estructura de eficiencia energética que, según Amazon, “garantiza un entorno de vida más sostenible al tiempo que reduce su huella ambiental”.

Otras características adicionales de esta propiedad son:

Uso : se puede emplear tanto para un alquiler temporario, con fines comerciales, una oficina o una vivienda común.

: se puede emplear tanto para un alquiler temporario, con fines comerciales, una oficina o una vivienda común. Confort : combina la elegancia con un precio asequible en el mercado inmobiliario estadounidense.

: combina la elegancia con un precio asequible en el mercado inmobiliario estadounidense. Diseño: presenta acabados de alta calidad y un interior con toques modernos en los espacios funcionales. Amazon señala que esta vivienda ofrece una vida “lujosa y cómoda”, con accesorios de alta gama y dormitorios espaciosos.

Esta unidad ofertada en Amazon viene con el baño completamente equipado amazon.com

Cuánto tiempo lleva la instalación de la minicasa que se vende en Amazon

La plataforma de ventas online señaló que el montaje de la minicasa es “rápido y sencillo”, a través del cual el hogar queda listo para su uso. Para los compradores más aventureros, se incluyó un manual de instrucciones para la instalación de la propiedad, aunque también se ofertó la ayuda del equipo oficial.

En tanto, en un artículo, la publicación People advirtió que los nuevos propietarios deben incorporar los electrodomésticos de la cocina, a excepción de la grifería y aire acondicionado, así como los gabinetes.

Otra opción adicional es añadir una cochera adjunta, que se puede incluir de forma cubierta. Según indicó el sitio, si deciden adquirir los servicios del equipo, los compradores de esta unidad únicamente deben preparar un terreno que sea plano para su instalación, que dura alrededor de un día.