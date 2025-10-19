Resultados de la sesión de clasificación del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

A continuación, los resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, disputada este sábado en el Circuito de las Américas de Austin (Texas):

. Resultado de la Q3:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:32.510

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:32.801

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32.807

4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:32:826

5. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:32.912

6. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:33.084

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:33.114

8. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:33.139

9. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:33.150

10. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:33.160

. Eliminados en Q2:

11. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)

12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

13. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

15. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

Eliminados en Q1:

16. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

17. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

19. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

20. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

Nota: La hora de las clasificaciones está dividida en tres partes. Los autos que marcan los 15 mejores tiempos durante los 18 minutos de la primera tanda (Q1) pasan a la segunda (Q2), que dura 15 minutos. Los 10 mejores de la Q2 luchan por la 'pole position' durante los 12 minutos de la tercera tanda (Q3).

