Revelan que Trump le regaló 45.000 dólares en efectivo a Natalie Harp, la asistente de la que todos hablan

WASHINGTON.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó generosos regalos navideños a su asistente ejecutiva Natalie Harp y a otros tres jóvenes y leales asesores de la Casa Blanca, según declaraciones financieras difundidas por el gobierno y reveladas en un primer momento por el diario The Washington Post.

Trump les regaló 45.000 dólares en efectivo a la asistente ejecutiva Natalie Harp, la asesora de comunicación Margo Martin y el subdirector de operaciones del Salón Oval, Chamberlain Harris; y 20.000 dólares al director de operaciones del Salón Oval, Walt Nauta. Los cuatro ”bonos" quedaron consignados como “regalo en efectivo por las Fiestas” en los formularios anuales de declaración financiera del personal, que el gobierno publicó la semana pasada.

Estos pagos ‌equivalían aproximadamente a un tercio de los sueldos de los colaboradores, ​que ascienden a 150.000 dólares al año, según ​el informe anual de personal de la Casa Blanca presentado al Congreso. Nauta cobra 175.000 dólares anuales.

Estos pagos suscitaron dudas éticas, ya que, por ley, los empleados federales tienen prohibido, por ​lo general, ⁠recibir remuneraciones adicionales ⁠a sus sueldos del gobierno.

“Un miembro del personal de la Casa Blanca no es el portero de la ​Quinta Avenida”, afirmó Richard W. Painter, profesor de Derecho que ocupó el cargo de abogado jefe de ética de la Casa Blanca entre 2005 y 2007 bajo la ⁠presidencia de George W. Bush, en una publicación en las redes sociales.

Supplementation of government salaries is prohibited under a criminal statute.

18 U.S. Code § 209 - Salary of Government officials and employees payable only by United Stateshttps://t.co/2H70SlncuG — Richard W. Painter (@RWPUSA) September 9, 2026

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, respondió que los regalos cumplían con ‌las normas éticas. “El presidente tiene la costumbre de larga data de hacer regalos de Navidad a personas de su entorno, incluyendo en ocasiones a empleados y asesores, tanto en el gobierno como durante su etapa en el sector privado”, señaló en un comunicado el miércoles.

“Los regalos en cuestión no tienen nada que ver con las funciones oficiales de ninguna de estas personas, por lo que son totalmente admisibles según las normas legales y éticas pertinentes”.

Harp y Nauta se encuentran entre los asesores ‌de mayor confianza de Trump, con acceso casi constante al presidente durante las largas jornadas de viaje o en la Casa ⁠Blanca.

El presidente estadounidense Donald Trump y su asesora Natalie Harp descienden del helicóptero presidencial Marine One en la explanada Ellipse, cerca de la Casa Blanca, el 16 de agosto de 2026 MANDEL NGAN - AFP

Harp, de 35 años, quedó en el centro de la escena el mes pasado cuando The Washington Pos t informó que ella y ‌Nauta fueron de las pocas personas que acompañaron a Trump en un camión de catering que trasladó en secreto al mandatario a un vuelo ⁠que tomó en julio desde Turquía al Reino Unido, en medio de la preocupación ⁠por posibles amenazas procedentes de Irán.

La asistente, que rara vez se separa de Trump, controla la cuenta del mandatario en Truth Social; publica en su nombre y lo ayuda a redactar comunicados para las redes sociales, según una persona familiarizada con su función. Sus colegas a veces la llaman la “impresora humana”, ya que suele proporcionar a Trump una cobertura informativa favorable mediante una impresora portátil que lleva consigo.

Días después del informe del Washington Post, el senador demócrata Jon Ossoff dijo en un mitin de campaña que Trump preferiría “viajar con Natalie en su aparentemente indefenso palacio volador” —en referencia al avión que la familia real qatarí le regaló a Trump—, acusando al presidente de descuidar sus deberes. El comentario provocó una fuerte reacción de la Casa Blanca y de figuras de los medios conservadores, lo que intensificó la atención sobre Harp.

Walt Nauta en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, mientras el presidente Donald Trump firma órdenes ejecutivas el 23 de enero del 2025 Ben Curtis - AP

Nauta, un ‌antiguo asistente personal de la Casa Blanca, se enfrentó a ​acusaciones de la fiscalía federal por ayudar a Trump a ocultar documentos de alto secreto que el presidente republicano se llevó al finalizar su primer mandato en la Casa Blanca en 2021. Nauta se declaró inocente y el caso fue archivado tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Margo Martin, de 31 años, ha trabajado para Trump desde su primera etapa en la Casa Blanca. Comenzó en el primer mandato como asistente de prensa de la Casa Blanca y siguió al presidente a Palm Beach, Florida, para ayudar a dirigir sus operaciones de prensa tras perder las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden. Regresó a la Casa Blanca con Trump tras su victoria de 2024 y suele grabar sus actividades diarias para las redes sociales.

Margo Martin también recibió el bono de fin de año de Trump JUSTIN LANE - POOL EPA

A principios de este año, Trump nombró a Harris, de 26 años, como miembro de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, que supervisa el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca impulsado por el presidente.

Dudas

Don Fox, exdirector interino de la Oficina de Ética Gubernamental (OGE) durante la administración Obama, afirmó que, según la información disponible, no estaba claro que los pagos violaran la ley de prohibición de suplementación. Dijo que eso ocurriría si Trump hiciera los regalos después de que uno de los empleados dijera que se iba al sector privado porque no podía vivir con su sueldo, y él le diera un complemento para compensar la diferencia salarial.

Existen normas que prohíben a los empleados dar regalos a sus superiores por temor a que se abuse de ellos para ganarse su favor. Pero un pago cuantioso a un subordinado “no es una circunstancia que la OGE haya previsto jamás”, dijo Fox. “Esto simplemente no sucede”.

Incluso si no representaran ninguna infracción, Fox dijo que los pagos le seguían pareciendo “problemáticos” porque podrían dejar a los asesores en deuda con Trump. “Me sentiría incómodo y a la vez en deuda con la persona que me hizo un regalo tan grande”, dijo.

Agencias AP, Reuters y The Washington Post