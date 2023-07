Cómo es la zona del Walmart donde se registró un tiroteo en Florida

escuchar

El miércoles, se registró un tiroteo en un supermercado del sur de Florida, que tuvo como saldo un muerto y un herido, mientras que varias personas resultaron lesionadas. De acuerdo con los informes de las autoridades, el incidente fue parte de una disputa entre dos grupos que se desarrolló en el Walmart de Florida City, a 40 kilómetros al suroeste de Miami, informó el portavoz de la policía de Miami-Dade, Alvaro Zabaleta. La zona está marcada por un ambiente suburbano denso, con bajas calificaciones en crimen y seguridad, según un informe.

Florida City, donde se desarrolló la balacera, es una ciudad que se ubica en el condado de Miami-Dade. Niche, una empresa estadounidense que administra un sitio de clasificación y revisión de cómo es la vida en algunas ciudades, le da esta zona un grado general de C-, con las peores calificaciones en crimen y seguridad, alojamiento, oportunidades para las familias, trabajos y costo de vida. Dentro de las categorías, la más baja es la de salud y bienestar. En contraparte, la ciudad tiene las mejores calificaciones en diversidad.

Sobre el crimen y la seguridad, la nota se basa en las tasas de delitos violentos y contra la propiedad. En un cálculo anual por cada 100 mil residentes, la ciudad supera el promedio nacional en crímenes violentos como asaltos, asesinatos, violaciones y atracos. En cuanto a delitos de propiedad, este es mayor en robo general y de vehículos.

La calificación más alta de Florida City es en diversidad, con porcentajes equilibrados en su variedad étnica y económica. 3 % tienen un máster o superior, 5 % licenciatura, 31 % algún título, 26 % diploma de secundario equivalente y 37 % menos que un diploma de secundario. Los ingresos medios de los hogares también están por debajo de la media nacional de US$69.021 y se calculan en un promedio de US$43.599.

Vivir en Florida City según los residentes

Diferentes residentes opinaron de cómo es vivir en Florida City Google Maps

En el apartado de reseñas, algunos habitantes de la zona compartieron su propia percepción de cómo es vivir en Florida City. Hace ocho meses una persona publicó un marcado contraste: “Nuestra comunidad está llena de violencia armada y de pandillas. Es difícil sentirse seguro participando en las actividades diarias, porque nunca se sabe. Lo he vivido prácticamente toda mi vida y debería sentirme ‘cómodo’, pero todavía tengo miedo de quedarme dormido por la noche o incluso sacar la basura. Nunca sé si seré una víctima de un tercero debido a un tiroteo o asalto. Me encanta aquí porque la cultura y los ciudadanos de la comunidad son diversos, pero definitivamente no es seguro (...)”. Otra persona escribió: “Creo que Florida City es una de las ciudades más peligrosas de Florida”.

En contraparte, otros residentes expusieron otra realidad: “He vivido en Florida City durante unos cinco años. Lo que más me gusta es que todas sus tiendas y restaurantes locales están muy cerca. La mayoría de la gente es amable”.

A un día del tiroteo en Florida City

La agencia AP informó que una persona fue detenida por el tiroteo y que la policía busca a otros sospechosos. Los testigos afirmaron que primero se escucharon seis disparos antes de que la gente en la tienda comenzara a correr. Asimismo, las autoridades detallaron que todo comenzó con un altercado entre dos grupos, con tres personas de cada lado. En ese momento, una de ellas sacó un arma y abrió fuego, causando pánico entre los clientes. El tiroteo ocurrió en la parte delantera del supermercado.

Por su parte, los representantes de Walmart emitieron un comunicado el miércoles: “Nos sentimos profundamente entristecidos por lo que ocurrió en nuestro local de Florida City y nuestros pensamientos están con los seres queridos de la víctima. La tienda está cerrada en este momento. Trabajaremos en estrecha colaboración con las fuerzas del orden locales a lo largo de su investigación”.

