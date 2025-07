Revés para Trump: crece la desaprobación y sus políticas no convencen a los estadounidenses, según una encuesta

Una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela que las políticas de Donald Trump no logran el respaldo mayoritario en temas clave como economía, inmigración y gasto público. Solo una cuarta parte de los adultos estadounidenses cree que las políticas del expresidente los han beneficiado desde que asumió el cargo.

“Impacto negativo”: cómo se perciben las políticas de Donald Trump en EE.UU.

El estudio indica que aproximadamente la mitad de los encuestados considera que las políticas de Trump han tenido un impacto negativo en sus vidas. Incluso entre los republicanos, muchos no perciben efectos positivos. Landon Lindemer, un votante de Trump, expresó dudas sobre el impacto del reciente proyecto de ley presupuestaria, diciendo: “No estoy convencido de que realmente vaya a ayudar”.

Qué piensan los estadounidenses sobre las distintas áreas de gobierno de Trump AP-NORC

La encuesta, realizada a 1437 adultos entre el 10 y el 14 de julio, tiene un margen de error de ±3,6 puntos porcentuales.

El sondeo revela que el índice de aprobación de Trump se mantiene estable en un 40%, una cifra históricamente baja en comparación con otros presidentes recientes. Bailey Neill, una encuestada, manifestó su temor hacia Trump, describiéndolo como un autoritario.

En cuanto a temas específicos, menos del 50% aprueba la gestión de Trump en inmigración (43%), gasto público (40%) y economía (40%). Timothy Dwyer criticó las políticas comerciales de Trump, especialmente los aranceles, calificándolas de “realmente pésimas”.

Menos del 50% aprueba la gestión de Donald Trump en inmigración (43%), según una encuesta Brandon Bell - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A pesar de las críticas, la mayoría de los estadounidenses considera a Trump “capaz de lograr resultados”. Sin embargo, el 56% cree que no comprende los problemas que enfrentan personas como ellos. Levi Fischer, votante de Trump, reconoció que las políticas del expresidente “no influyen mucho en mi vida”.

La mayoría considera a Trump “eficaz”, pero otros tienen dudas

A pesar de estas críticas, la mayoría de los adultos estadounidenses piensan que Trump es al menos algo eficaz.

Aproximadamente seis de cada diez afirman que “capaz de lograr resultados” describe a Trump al menos “algo”. Asimismo, aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses opina lo mismo sobre las frases “buen negociador” o “capaz de gestionar una crisis”.

El presidente estadounidense Donald Trump camina en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington, el martes 15 de julio de 2025 Alex Brandon - AP

No obstante, eso no significa que crean que Trump pueda ver las cosas desde su perspectiva.

La mayoría de los estadounidenses, el 56%, afirma que “comprende los problemas que enfrentan las personas” es una frase que describe a Trump “poco bien” o “nada bien”. Sus cifras en esta pregunta son relativamente bajas, incluso entre los miembros de su partido: casi la mitad de los republicanos afirma que comprende “extremadamente” o “muy” bien los problemas que enfrentan personas como ellos.

