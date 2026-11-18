La administración de Donald Trump aceptó una orden judicial que le prohíbe de forma permanente presionar a Apple y Facebook para que supriman dos plataformas que difunden información sobre operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué prohíbe la orden judicial a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional

Se trata de la aplicación Eyes Up y del grupo de Facebook ICE Sightings–Chicagoland. El juez federal Jorge L. Alonso, del Distrito Norte de Illinois, firmó la orden el 13 de noviembre a pedido de ambas partes. Con eso cerró la demanda presentada en febrero por la Fundación por los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE, por sus siglas en inglés). La medida no obliga a las empresas a restituir los contenidos, que fueron retirados en octubre de 2025, y no alcanza a otras aplicaciones.

ICE Sightings–Chicagoland es un grupo de Facebook donde los usuarios alertan sobre los operativos del ICE Facebook/ICE Sightings–Chicagoland

La orden alcanza a quienes actúen en nombre de los demandados. Hoy esos cargos los ocupan el fiscal general, Todd Blanche, confirmado en agosto, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Ambos reemplazaron en la causa a Pam Bondi y Kristi Noem, respectivamente.

Según el texto firmado por Alonso, el gobierno no podrá exigir ni presionar, por vías formales o informales, para que Facebook mantenga suprimido el grupo de Kassandra Rosado. La misma prohibición aplica para que Apple no haga lo mismo con la app de Mark Hodges. Tampoco podrá amenazar a las empresas con sanciones si deciden reponerlos.

Los abogados del gobierno tienen además dos obligaciones:

A más tardar el 20 de noviembre deben notificar por escrito a Meta y Apple, incluidas las personas antes contactadas.

En el mismo plazo deben documentar ante los demandantes a quién enviaron el aviso.

La demanda quedó desestimada con perjuicio, por lo que no puede volver a presentarse.

Por qué el juez concluyó que hubo coerción sobre Apple y Facebook

En su fallo preliminar del 17 de abril, Alonso señaló que Apple retiró Eyes Up junto con ICEBlock y Red Dot alrededor del 2 de octubre de 2025. Ese día, Bondi dijo a Fox News que el Departamento de Justicia había exigido a Apple eliminar ICEBlock. El 14 de octubre, Bondi y Noem atribuyeron a esa dependencia la baja del grupo de Facebook.

La aplicación ICEBlock está disponible gratuitamente para dispositivos iOS X/@ChrisHollo637

La demanda, citada por el juez, aporta dos antecedentes. Facebook solo había borrado cinco publicaciones o comentarios entre miles de mensajes del grupo. Apple, por su parte, había aprobado Eyes Up en agosto de 2025 sin objetar la norma contra el contenido malintencionado que luego invocó para retirarla.

Para Alonso, las declaraciones oficiales equivalían a amenazas veladas de persecución penal. El juez se apoyó en el fallo unánime de la Corte Suprema en NRA v. Vullo, de 2024, que impide a los funcionarios coaccionar a empresas privadas para suprimir opiniones. El gobierno, por su parte, ha sostenido que estas herramientas exponen a los agentes.

Qué significa el acuerdo para quienes comparten información sobre redadas del ICE

Rosado, que vende joyería, creó el grupo en enero de 2025 luego de notar miedo en eventos comunitarios de Chicago. Según FIRE, el grupo llegó a casi 100 mil miembros tras el inicio de la Operación Midway Blitz, en septiembre de ese año.

Markwayne Mullin presentó los resultados de la operación migratoria durante una conferencia en Nueva York

La protección es acotada: Apple y Meta conservan la facultad de decidir según sus propias reglas. Según Indianapolis Star, Eyes Up sigue disponible en su sitio web y en Google Play, y su creador asegura que la app no muestra ubicaciones en tiempo real. El creador de ICEBlock, Joshua Aaron, sigue un proceso judicial separado en un tribunal federal de Washington.

El juez citó además un precedente del Séptimo Circuito, que abarca Illinois, Indiana y Wisconsin, sobre el derecho a filmar a la policía en público. El próximo paso verificable es la notificación escrita a Apple y Meta, prevista para el 20 de noviembre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.